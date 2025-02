Milionar găsit mort într-un sac

Un om de afaceri britanic a fost găsit mort în Kenya, după ce a fost dat dispărut. Corpul său a fost descoperit într-un sac abandonat într-o zonă împădurită la sud-est de Nairobi. Potrivit datelor preliminare, bărbatul ar fi fost strangulat.

Victima, Campbell Scott, director la compania de analiză de date Fico, avea 58 de ani.

Se afla într-o călătorie de afaceri în Kenya.

În dimineața zilei de 18 februarie, în jurul orei 11:15, camerele de supraveghere de la hotelul JW Marriott l-au surprins ieșind împreună cu un bărbat îmbrăcat într-un tricou alb și blugi albaștri. Cei doi au urcat într-o mașină și au plecat. Acesta a fost ultimul moment în care Campbell a fost văzut în viață.

La aproape o săptămână după dispariția sa, pe 22 februarie, trupul lui Campbell Scott a fost găsit într-un sac abandonat în pădurea Makongo, la aproximativ 100 km sud-est de Nairobi.

Oamenii legii au interogat șase persoane din cadrul hotelului JW Marriott, unde acesta era cazat, iar în urma verificărilor, au fost reținuți un taximetrist și un ospătar pentru audieri.

