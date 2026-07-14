Ministerul Finanțelor: Discuții tehnice cu reprezentanții Fitch Ratings. Decizia agenției, pe 31 iulie

Ministerul Finanțelor: Menținerea ratingului de țară, obligatorie

„România își menține angajamentul ferm pentru consolidarea fiscală și stabilitatea macroeconomică, continuând implementarea consecventă a măsurilor de ajustare și a reformelor convenite cu Comisia Europeană”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru stabilitatea financiară a României în această perioadă, arată oficialul de la Finanțe. El spune că ratingul nu este doar un indicator tehnic, ci influențează încrederea investitorilor, costurile suportate de întreaga economie și capacitatea statului de a finanța investițiile și serviciile publice.

„De aceea, dialogul cu agențiile de rating trebuie susținut prin date credibile, reforme implementate și o direcție fiscal-bugetară predictibilă”, a declarat oficialul de la Finanțe.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan în 2025 produc primele efecte

Ministerul Finanțelor spune că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul 2025 produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare.

Pe partea de cheltuieli, execuția bugetară pentru primele cinci luni ale anului 2026 confirmă că măsurile de limitare a cheltuielilor funcționează conform planificării, spune ministerul.

Nivelul mai scăzut al cheltuielilor cu salariile din sectorul public și asistența socială reflectă implementarea riguroasă a strategiei de consolidare fiscală.

Delegația Ministerului Finanțelor a subliniat importanța menținerii unui ritm alert al investițiilor finanțate din fonduri europene, ca pilon principal de susținere a activității economice și de compensare a efectelor de ajustare pe termen scurt.

71% din investițiile publice, asigurate direct din fonduri europene

Corelat cu acest aspect, fondurile europene reprezintă un motor esențial pentru economie în această perioadă, arată sursa citată.

Astfel, în primele cinci luni ale anului, aproximativ 71% din totalul investițiilor publice au fost asigurate direct din fonduri europene și din resursele aferente Planului Național de Redresare și Reziliență. Reprezentanții ministerului au dat asigurări că sunt continuate eforturile susținute pentru finalizarea reformelor și investițiilor asumate prin PNRR, precum și pentru accelerarea absorbției din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 și operaționalizarea programului SAFE.

În ceea ce privește managementul datoriei publice, reprezentanții Ministerului Finanțelor au arătat că planul de finanțare pentru anul 2026 se derulează conform calendarului stabilit.

Partea română a reafirmat că prioritatea pe termen mediu rămâne îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice, creșterea veniturilor colectate și accelerarea proiectelor de infrastructură care stimulează competitivitatea economică a României.

Ce este Fitch Ratings

Decizia agenției de rating privind evaluarea ratingului de credit suveran al României și a perspectivei de țară va fi publicată oficial în data de 31 iulie 2026.

Fitch Ratings Inc. este o agenție de evaluare de credite americană credit rating agency și este una din cele trei mari agenții de evaluare a creditului, celelalte două fiind Moody’s și Standard & Poor’s.

În prezent, România deține cel mai scăzut calificativ din categoria „investment grade” (recomandat pentru investiții) la marile agenții internaționale, la limita retrogradării în categoria „junk” (nerecomandat/nerecomandat speculativ), fiind evaluată astfel: BBB- de S&P Global Ratings și Fitch Ratings, și Baa3 de Moody’s Ratings.