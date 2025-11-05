Ministrul Justiției: Eliberările de ieri, o situație regretabilă

Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, și Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, au fost eliberați din închisoare după ce Înalta Curte de Casație și Justiție le-a admis recursurile în casație. Cei doi fuseseră condamnați într-un dosar de corupție legat de lucrările la tronsonul de cale ferată București – Constanța.

Radu Marinescu vede eliberarea ca pe ceva regretabil. El cere ca legea să fie aplicată responsabil. „Trebuie să fim foarte atenţi la modul în care soluţionăm un contencios juridic, mai ales unul care este sensibil. […]Pentru că vedeţi ce s-a întâmplat în această evoluţie sinuoasă a legii şi a jurisprudenţei. Au fost emise acte normative de multe ori sub impulsul unor evaluări de moment, poate cu o anumită pripă, au fost declarate neconstituţionale după un anumit interval de timp, astfel că şi jurisprudenţa s-a modificat. Cunoaşteţi toate aceste lucruri care iată ne-au adus, din păcate, într-o situaţie absolut regretabilă”, a declarat Marinescu pentru Digi24, conform News.ro.

Cum a fost posibilă eliberarea

Ministrul Justiției a explicat pentru Digi24 că eliberarea celor doi a fost posibilă printr-o cale extraordinară de atac, care poate modifica hotărâri definitive. Decizia CCR 50/2025, pe care o invocă Marinescu, spune că „este greşit din punct de vedere legal să nu existe posibilitatea şi pentru inculpaţi să invoce neîncetarea procesului penal în caz de prescripţie”, explică ministrul.

„Această cale extraordinară de atac nu prevedea, până la decizia Curţii Constituţionale 50 din 2025, posibilitatea ca şi inculpatul să se plângă de faptul că în mod greşit nu i s-a încetat procesul penal pentru că intervenise prescripţia. Putea doar Ministerul Public să invoce faptul că în mod greşit nu s-a încetat procesul.”, declară ministrul.

Marinescu spune că Ministerul Justiției a transmis un proiect de lege pentru corectarea deciziei CCR. „În ceea ce ne priveşte, acţionăm cu toate resursele legale tocmai pentru a încredinţa cetăţenii că facem ceea ce ţine de resorturile noastre, dar să aibă încredere în justiţie.”

Explicația ICCJ

„Deciziile de astăzi prin care Sebastian Vlădescu şi Mircea Ionuţ Costea au fost puşi în libertate în urma constatării prescripţiei răspunderii penale sunt o consecinţă a aplicării Deciziei nr. 50/2025 a Curţii Constituţionale, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de şanse şi accesul efectiv la Justiţie. În acelaşi timp, decide clar că modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente. Instanţele sunt obligate să aplice legea şi Constituţia, chiar şi atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare”, explică Înalta Curte de Casație de Justiție, conform News.ro.