Mirce Badea și Oreste s-au certat dintr-o ”monstruozitate”

Mirce Badea și Oreste au fost foarte buni prieteni, dar de ani buni nu își mai vorbesc. Cei doi au rupt legătura, iar Oreste a vorbit acum într-o emisiune despre cearta lor. Motivul este incredibil.

„A fost mai mult decât cel mai bun prieten al meu. A fost chiar fratele meu. Și este în continuare. Sigur că regret ce am spus atunci. Cred că din aceeași naivitate, dublată și de aroganța vârstei, noi ne-am situat la un anumit moment în tabere ideologice și politice diferite. O prostie din partea amândurora. Pentru că niciunul dintre noi n-a avut dreptate’, a dezvăluit Oreste Teodorescu, în cadrul emisiunii ’40 de întrebări cu Denise Rifai’.

„Noi am fost două victime într-un joc politic foarte cinic. Nu eram atât de inteligenți, nici eu, nici el, pe vremea respectivă. Și am ajuns ca în anii 90 să ne certăm noi, într-o familie. Eu am ajuns să mă cert cu el pentru că el era atunci de o anumită parte a baricadei și eu eram de cealaltă, ideologic, ca simpatie politică.

Și dintr-o asemenea monstruozitate ne-am certat și îmi pare rău. Cel puțin eu regret de câte ori îmi amintesc de episodul ăsta, dar asta e’, a mai spus Oreste.

Revista Viva amintește că în anul 2013 Mircea Badea a povestit pe Facebook ce ar fi pătit cu Teodorescu.

„Eu sunt prieten cu Oreste din anul 1996 când l-am adus în echipa noastră la matinalul Teo și Mircea. Am trecut împreună prin aventuri, situații limită, ne-am chinuit împreună, ne-am bucurat împreună, am disperat împreună. Protestele au început pe 1 septembrie 2013, astea cu Roșia Montană.

Eu nu mai vorbisem cu Oreste de 2-3 săptămâni pentru că eu eram plecat, el era plecat. Mă sună Mihai Gâdea și mă întreabă dacă am mai vorbit cu Oreste.

Mi-a spus că avea niște lucruri de vorbit cu el. Omul voia o emisiune la Antena 3 și trebuia să vorbească cu el detaliile. Gâdea îl suna și nu răspundea, i-a dat mesaj și a răspuns cam în dodii. L-am sunat și eu. Îl sun și nu răspunde, îl sun mai târziu și nu răspunde. O fi ocupat? Lasă, că mă sună el. Îi dau mesaj și nu răspunde. Îi dau mesaj și îl întreb dacă e ok. Nu răspunde. Eu îmi schimb numărul des așa că i-am zis că sunt eu.

Nu răspunde. Frăsuiala asta a durat vreo două zile. Apoi primim un mesaj concomitent, și eu, și Gâdea. Un mesaj de despărțire foarte dur. În care suntem acuzați de niște monstruozități. Nu o să fac public mesajul ăla, dar nu e cu nimic diferit față de mesajul pe care l-a spus pe Facebook. Când am primit mesajul pe telefon m-am gâdint că i-a furat cineva telefonul și dă altcineva mesaje în locul lui. Tactica a fost să nu răspundem pentru că imposibil să fie dat de Oreste.

Unul care este cu mine de o viață îmi spune că trădez neamul și țara? Mie mi s-a părut odios. Eu nu știu dacă am fost atât jignit în această viață. Omul ăsta m-a distrus’, spunea Mircea Badea în anul 2013.