”Mircea Cărtărescu e unul dintre detractorii cei mai notorii ai lui Eminescu”

Pentru cei care au uitat, poate, și plâng acum pe umărul lui Mircea Cărtărescu pentru că nu a fost admis în Academia Română… Academician Zoe Dumitrescu Bușulenga spunea despre scriitorul Mircea Cărtărescu că este ”unul dintre detractorii cei mai notorii ai lui Eminescu”.

Redăm din confesiunea Zoei Dumitrescu-Bușulenga – Maica Benedicta, înregistrată la Mănăstirea Văratec, în ziua de 3 august 2003.

”Spre marea mea durere, Mircea Cărtărescu este, în momentul de față, unul dintre detractorii cei mai notorii ai lui Eminescu, pentru că nu există lucru mai lipsit de delicatețe și de sensibilitate, decât să faci portretul unui muribund, aflat pe un pat de spital. Oribil. M-a durut îngrozitor. Ce se întâmplă? Are complexe față de Eminescu? Dacă ar fi un om de mare cultură, nu l-ar disprețui, măcar pentru o parte din operă. Am stat 30 de ani cu opera lui Eminescu. Sunt 17 volume mari și încă nu am intrat în el. Au intrat străinii și au găsit acolo pe Părinții Bisericii, pe gnostici, iar noi trebuie să-l călcăm în picioare, în condițiile și în starea aceasta a culturii române, în care se disprețuiesc valorile și sunt trecute sub tăcere”.