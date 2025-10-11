Mircea Lucescu, enervat la conferinţa de presă

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă ruşinaţi la ieşirea din teren. Lucescu a fost iritat de o întrebare şi a plecat de la conferinţa de presă spunând: ”Toţi sunteţi selecţioneri!”.
”Austria este o echipă foarte puternică, construită de-a lungul timpului, de aproape 6-7 ani nu mai schimbă jucătorii, unul intră foarte greu, cu medie de vârtsă de 27-28 de ani. Au un avantaj foarte mare faţă de noi, care trebuie să încropim o echipă de la meci la meci din cauza accidentărilor. Şi acestea apar deoarece jucătorii nu joacă. Un astfel de joc trebuie abordat cu atenţie, cu inteligenţă, ştim că au o organizare dinamică şi trebuie să anticipăm. Îşi bazează jocul pe pasele lungi, dar dacă avem curaj, putem obţine un rezultat bun. Este un meci de prestigiu, de orgoliu naţional, jucătorii care vor evolua, nu au voi să se oprească. Nivelul de pregătire fizică al jucătorilor din campionatul intern este foarte scăzut, sunt supărat din cauza asta”, a declarat Lucescu..
Întrebat despre declaraţia de după amicalul cu Republica Moldova, referitoare la o eventuală plecare de la echipa naţională, Lucescu a spus: ”Nu pune întrebarea. No comment. Vrei să invoc amendamentul 5? Haideţi să nu facem astfel de… Am o responsabilitate mare, jucătorilor să nu le fie ruşine când iasă de pe teren”.
De asemenea, Lucescu a fost întrebat despre faptul că a convocat 5 jucători de la FCSB şi nici măcar unul de la liderul Botoşani. ”Tu ai fost data trecută când am vorbit? Vă daţi seama? Sunt jucători de antrenament, când i-ai băgat în teren şi-au pierdut orientarea. Sunt jucători de echipă, când îi aduci la naţională nu mai sunt aceiaşi. Nu are nicio legătură. Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Bravo vouă”.
Meciul dintre România şi Austria se joacă duminică, de la 21:45, pe Arena Naţională şi va fi transmis de Antena 1.
Bă edit, daca crezi ca esti antrenor mare, de ce nu faci o națională din tinerii care joacă fotbal în românia?…numai așa se va produce o schimbare de paradigmă…
Uite, toate țările cu fotbal pe pâine, au făcut naționale cu jucători tineri…
Doar așa se va mișca ceva în fotbalul românesc…
Lucescu este un vizionar ,el.nu are material.jucatorii sunt neinteresați nu trag si joaca la vrajeala.ei sunt de vina nu Lucescu.la baraj nu am trecut niciodată, Austria defilează șanse avem sa facem egal dar si ala va fii greu.
Naționala nu de antrenor duce lipsă,ci de jucători.Ce e acum în fotbalul romanesc nu poți face o echipa buna ca valoare de fosta divizie B.
Lucescule, te-am luat de la suflet pt aducerea unui jucător străin. Dar poate asta-i misiunea lui ciurli-burli la FRF pe lîngă stricatul fotbalului de la noi.