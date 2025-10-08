Mircea Lucescu, extrem de nervos înainte de amicalul cu Moldova

Joi seară, pe Arena Națională, naționala României va repeta la indigo programul din luna septembrie, adică mai întîi un meci amical, acum cu Moldova, iar duminică, 12 octombrie, marea încleștare cu Austria din preliminariile CM 2026, de pe același stadion. Selecționerul Mircea Lucescu a fost un butoi cu pulbere la conferința de presă de dinaintea amicalului cu Moldova.

De altfel, nici nu ar fi vrut să răspundă la vreo întrebare, din două motive. Primul este faptul că, la fel ca în septembrie, când la București a venit Canada înainte de deplasarea oficială din Cipru echipa națională a fost obligată de FIFA și UEFA să umple data joi, vineri sau sâmbătă, când are loc etapă de preliminarii de CM cu un meci amical.

Mircea Lucescu nu înțelege cum e posibil așa ceva. Nu avea nici un rost acest amical. Cui folosește? Este clar că pe teren vor fi alți jucătopri decât cei care vor intra cu Austria. Poate ca această verificare a forțelor unor jucători care aveau puține șansă fie pe teren duminică seară să fie unicul lucru pozitiv.

Adevărul este că nimeni nu putea anticipa această severă schimbare climatică și faptul că va ploua extrem de mult și de puternic. Normal că se mai pune și întrebarea legată de starea gazonului, care poate fi grav afectat pentru meciul care contează, cel cu Austria, ca urmare a condițiilor meteo.

Lucescu a vrut să îl lase doar pe Ianis Hagi să răspundă presei dar până la urmă a acceptat cu greu să stea cinci minute, după care a întrerupt, nu înainte de a arunca săgeți împotriva celor care l-au criticat în ultima vreme. Fac asta ca să dau motiv celor care m-au înjurat în ultima vreme să aibă motiv pentru a mai mă încojura și pe mai departe.

Deși vremea a fost un mare dușman tricolorii au respectat programul de pregătire și au făcut ședințe de pregătire pe cod roșu, pe ploaie și vânt puternic, pentru că sunt extrem de montați să facă un joc în care să dea totul pentru a se menține în cursa măcar pentru locul 2 în grupă, pentru a pescui un adversar mai abordabil în barajul unde au ajuns prin Liga Națiunilor.