Mircea Lucescu: „Ne propunem să riscăm”

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, vineri seara, într-o conferință de presă susținută la Viena, că în meciul din deplasare cu Austria, din preliminariile CM 2026, își propune să riște atât cât e nevoie, subliniind că a analizat foarte bine adversarul.

‘Austria este o echipă care joacă de foarte mult timp împreună, are o omogenitate de joc și o omogenitate sufletească, aș putea spune. Au jucători maturi, jucători aflați la cel mai bun nivel al performanței sportive. Așadar întâlnim o echipă pe care o cunoaștem, ei ne cunosc de asemenea. În această confruntare sper ca starea noastră de spirit, care este deosebită, să ne ajute să echilibrăm experiența jucătorilor lor care evoluează în campionatul Germaniei. Ne propunem să riscăm mâine atât cât este nevoie într-un joc. Nu pot să vorbesc despre ei, despre calitățile lor, dar să fiți convinși că i-am analizat foarte bine. Au un joc la care ei nu pot renunța, l-au practicat și în preliminariile Campionatului European și la turneul final. Jucătorii lor sunt aceiași, sunt 11-12 jucători care evoluează de fiecare dată. A fost construită o națională ca o echipă de club. Austria are și un antrenor extraordinar, care a știut să impună filosofia lui. Știm că este o echipă care verticalizează. Deci știm la ce să ne așteptăm. Acum să vedem în ce măsură putem să anticipăm’, a spus el.

‘Să vedem în ce măsură putem să trecem peste înfrângerea nemeritată cu Bosnia. Pentru că nu ne putem ascunde, am fost furați pur și simplu. Acel arbitru din acel moment nu a mai fost delegat de UEFA, deci înseamnă că greșeala lui a fost colosală, având în vedere că e o competiție în care orice punct contează pentru a ajunge la Cupa Mondială. E îndeajuns să greșească cineva și mai ales intenționat, iar cealaltă echipă pierde. Și nu e vorba doar de puncte, ci și de starea de spirit care e influențată. Cred că băieții au trecut peste asta, ne-am adunat, am încercat să ne refacem moralul. Într-un timp scurt cred că am reușit să formăm un grup omogen care să își dorește foarte mult să câștige meciul de mâine. Cu ce mijloace și ce se va întâmpla, vom vedea pe teren’, a adăugat Lucescu.

Jucătorii români trebuie să compenseze experiența superioară a austriecilor cu o ‘dăruire fantastică’, susține selecționerul.

‘Sper să aducem în teren multă energie competitivă și un echilibru emoțional care să ne permită să jucăm cu mare încredere în noi și în potențialul nostru. Asta e esențial. Ei au tip de joc foarte bine pus la punct, au demonstrat asta și la Campionatul European, au câștigat meciuri importante acolo. Deci au de partea lor o experiență superioară. Noi putem compensa cu o dăruire fantastică. Și sunt convins că o vom avea’, a afirmat antrenorul.

Mircea Lucescu a explicat că atacantul Louis Munteanu a suferit o miozită și pentru a nu risca o accidentare mai gravă a fost trimis la lotul de tineret cu care va participa începând din 11 iunie la Campionatul European U21 din Slovacia.

‘Louis a rămas după antrenament să tragă la poartă, cum fac de obicei jucătorii. El a exagerat puțin și a făcut o miozită (n.r. – dureri după efort fizic crescut). El se prezentase foarte bine în această perioadă, avea o dorință deosebită de a juca. Din păcate, s-a întâmplat asta și am preferat să nu-l forțăm și să meargă și să ajute echipa națională de tineret la Campionatul European. Pentru că oricum el nu putea juca în meciul cu Austria. Sperăm să se refacă pentru meciul naționalei de tineret cu Italia’, a precizat Lucescu.

Fundașul echipei naționale de fotbal a României Andrei Burcă a afirmat că ‘tricolorii’ sunt încrezători că își pot impune jocul în partida cu Austria din deplasare, din preliminariile Cupei Mondiale, și că vor câștiga cele trei puncte care îi vor menține în lupta pentru calificare.

‘Este o competiție în primul rând, mai sunt partide de jucat. Este o partidă extrem de importantă, suntem conștienți de acest lucru. Am pregătit ceva împreună cu Mister, suntem pregătiți să punem un practică tot ceea ce am lucrat în această perioadă. Când joci pentru tricolor și pentru echipa națională întotdeauna există presiune, nu contează adversarul pe care îl ai în față. Contează să fim pregătiți pentru orice partidă și intrăm pe teren determinați și încrezători că îi putem face mândri pe români, că ne putem impune jocul și că putem ieși victorioși’, a declarat Burcă, într-o conferință de presă susținută la Viena.

El a debutat la echipa națională într-o partidă cu Austria, câștigată de România cu 3-2 în 7 septembrie 2020 în Liga Națiunilor, și și-ar dori ca sâmbătă să se repete acel rezultat.

‘M-aș bucura enorm să repetăm rezultatul de 2-3 de la debutul meu la echipa națională, cu Austria. Nu contează însă scorul, important este să avem cele trei puncte când ieșim de pe teren. Austria e o echipă care are jucători care lucrează de mult timp împreună, au mulți jucători care evoluează în Bundesliga. E o echipă care se bazează pe forța fizică, pe intensitate. I-am studiat foarte bine împreună cu Mister, ne așteptăm să joace pe zone laterale. Putem să le contracărăm jocul pe care vor să-l impună. Experiența de la Campionatul European ne dă încredere, plus încrederea pe care o avem de la Mister prin ceea ce lucrează cu noi. Pentru că ne pune foarte mult să gândim, să intrăm pe teren concentrați și să fim capabili să facem față oricărui adversar’, a afirmat acesta.

Andrei Burcă s-a arătat mulțumit de numărul mare de suporteri români care vor fi prezenți la partida de la Viena.

‘Sunt uimit, știu că s-au vândut foarte repede biletele care au fost acordate de către gazde și mă bucur că va fi un număr atât de mare de români în tribune. Se pare că suntem întotdeauna un popor descurcăreț. Avem experiența de anul trecut din Germania, când am avut zidul galben în spate și ne-am simțit foarte bine pe teren. Sperăm să repetăm aceeași poveste’, a mai spus Burcă.

Prima reprezentativă a României întâlnește Austria, la 7 iunie (ora 21:45), pe Stadionul ”Ernst-Happel” din Viena, și Cipru, în 10 iunie (ora 21:45), pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor CM 2026.

În primele două meciuri ale preliminariilor, România a pierdut cu Bosnia-Herțegovina (scor 0-1) și a câștigat cu San Marino (scor 5-1). În clasamentul Grupei H, România ocupă locul 2 în clasament, cu 3 puncte, la egalitate cu Cipru.