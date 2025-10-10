Mircea Lucescu vorbește iar despre demisie

Garnitura a doua a Echipei naționale a învins joi seară reprezentativa Moldovei cu scorul de 2-1 într-un meci amical disputat pe Arena Națonală.

Cei 11.000 de spectatori din tribune au fost martorii primului gol pentru Louis Munteanu la naționala mare.

Pentru frații de peste Prut, golul s-a pus nu în dreptul lui Dumbrăvanu, care a sărit la cap cu portarul Ionuț Radu, ci acestuia din urmă, considerându-se că din brațul său a ricoșat balonul în poartă. Radu a acuzat un fault la portar, dar arbitrul a validat golul. Au fost și patru debuturi, toate promițătoare, sub tricolor: fundașii Eissat și Ciobotariu, mijlocașul Cîrjan și atacantul Bairam.

Acum, desigur, întrebarea legitimă care se pune este dacă măcar unul dintre jucătorii trimiși din primul minut de Mircea Lucescu se va regăsi și duminică în formula de start a meciului împotriva Austriei, programat de la ora 21:45 tot pe Arena Națională. A doua necunoscută este cum se va prezenta gazonul după amicalul cu Moldova.

La conferința de presă de după meci, Mircea Lucescu a spus că a fost cât pe ce să își prezinte demisia după 2-2 în deplasare, la Nicosia. De asemenea, „Il Luce” a spus că meciul cu Austria ar putea fi ultimul pentru el pe banca tehnică a naționalei României.

„Cipru este o echipă foarte bună, nu e nimic surprinzător. Eu am fost extrem de dezamăgit, atât de supărat încât am vrut imediat să-mi dau demisia (n.r. după 2-2 la Nicosia, luna trecută).

Duminică, este un meci de mare prestigiu. România contra Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost împotriva Austriei (n.r. în primul mandat). Să vedem dacă ăsta va fi ultimul al meu. Nu știu ce va fi la baraj, eu am făcut o promisiune. Vom vedea!”

România a primit o importantă gură de oxigen până la meciul cu Austria din partea ciprioților, care au repetat joi seară scenariul partidei cu România, din septembrie. Atunci, am condus la ei acasă cu 2-0, dar la final s-a terminat 2-2. De această dată, Bosnia și Herțegovina s-a văzut în Cipru, egalată din penalty în minutele de prelungiri. Rezultatul poate fi de folos tricolorilor măcar pentru locul 2, bineînțeles dacă vom câștiga duminică seară.