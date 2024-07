Mircea Radu, mesaj-manifest: ”Doar-doar vom băga la cap”

Prezentatorul TV Mircea Radu s-a numărat printre personalitățile care au tras concluzii public după eliminarea Naționalei de fotbal de la EURO-2024. În opinia lui Mircea Radu, „cine s-a uitat la meciurile noastre și a văzut doar fotbal a pierdut mult. Abia ce s-a întâmplat în tribune și pe străzile marilor orașe din România și Germania a fost revelator”.

„Sunt atât de puține motive de mulțumire la noi, românii, încât mă și mir că avem riduri de expresie. În afară de bucuriile pe care ni le facem între prieteni nu știu ce am putea sărbători la comun, rezultatul unor alegeri? Coldplay?… Dacă stau bine și mă gândesc, ultima dată când toți am simțit la fel a fost în 1989; ba nu, în 1994 la Campionatul Mondial. Apoi nu știu ce s-a întâmplat, ne-am potolit; sau ne-au potolit, în fine, să nu mă depărtez…

Țara pe care am avut-o odată și pe care am crezut că am pierdut-o definitiv, fiindcă am fost mințiți, puși pe drumuri și trădați, a fost prezentă la fiecare meci al Naționalei. România cea Mare s-a bucurat și a plâns de fericire, a îmbărbătat și a cântat imnul cuvânt cu cuvânt. Ca o adevărată mamă a știut să ridice de jos și să nu lase la greu pe niciunul dintre copiii ei.