Moartea lui Salameh

Sfîrșitul lui Nawaf Salameh seamănă puțin cu cel al lui Dan Petrescu și Dan Adamescu. Oameni întorși în țară după căderea lui Ceaușescu, ei s-au îmbogățit spectaculos și s-au prăbușit la fel de neașteptat.

Spre deosebire de aceștia, Salameh era un sirian din Valea Creștinilor (Antiohia), venit la studii în România (facultatea de medicină) și cu un rezidențiat în Grecia, de unde a și cumpărat făbricuța Alexandrion (așa-zis cognac grecesc, frate mai mic cu Metaxa). Nawaf Salameh a fost între puținii producători de alcool care au supraviețuit perioadei în care la noi se produceau vodcă și brandy pe la toate colțurile și magaziile mai ferite. N-au supraviețuit decît familia Zetea în Maramureș, protejată de PSD, și Nawaf Salameh, nu știu de cine, dar bazat pe o inteligență și pe o viteză de reacție cum rar mi-a fost dat să întîlnesc.

În vara anului 2014, într-o discuție cu el despre una și despre alta, pe neașteptate, Nawaf Salameh m-a întrebat dacă aș putea să-l ajut să se implice și el în comemorarea a 300 de ani de la moartea lui Constantin Brâncoveanu. „Ca să faci ce?“, l-am întrebat eu.

Voia să participe și el la ședința festivă a Academiei Române și să țină o conferință despre valențele economice ale numelui Brîncoveanu. Știam că are pe piață brandul Brâncoveanu și că se străduia să-l promoveze pe diverse căi. Facea mereu comparație cu cognacurile Napoleon și Louis XIII. L-am privit lung și mi-am imaginat ce reacție ar putea avea stafful Academiei Române la o asemenea propunere. Reproduc cu aproximare din memorie răspunsul meu:

„Tu crezi că academicienii ar privi cu simpatie lecția de economie a unui producător de alcool pe seama unui figuri tragice din istoria României? Se vor uita la tine ca la felul 16 și îți vor refuza oferta înainte de a putea argumenta importanța impactului economic. Unii chiar vor rîde cu gura pînă la urechi!“. „Serios?“, m-a întrebat el? „Aproape sigur“, i-am răspuns.

S-a dezumflat ca un copil căruia îi crapă balonul cel albastru. Nawaf avea o legătură specială cu România. Din studenție, din ajutorul Bisericii Ortodoxe Române și legăturile cu biserica lui din Antiohia, vorbea mereu despre o tiparniță donată de Constantin Brâncoveanu, de prigoana creștinilor din zona copilăriei sale. Când vorbeam, deja plătise reeditarea Bibliei de la București și multe altele.

În golul acela stingher de conversație rămasă fără replici, mi-a venit o idee.

-Ce-ar fi să concepem noi premiile Brîncoveanu și să le acordăm și academicienilor cu operă importantă și marilor artiști și scriitorilor care au marcat viața publică dintr-un an. Să fie o recunoaștere a muncii lor, a valorii, a sacrificiului lor. Și avem grijă să le decernăm numai celor care merită. Și premiul să fie o contribuție financiară la următoarea operă, fie ea film, roman, cercetare istorică, spectacol de teatru. Să mai rămînă ceva în cultură din acel premiul acordat.

M-a privit lung, curios, luminat.

-Se poate?

-Se poate! Și chemăm în juriu numai personalități importante și oameni de valoare. Și-i lăsăm să judece singuri, să semneze decizia și să își asume propunerile. Noi îi vom păzi să nu-și bage nimeni coada și premiile să fie curate și corecte. Și pe urmă le promovăm pe toate canalele.

-Chiar se poate?

-Se poate și pînă săptămîna viitoare îți aduc proiectul pentru Regulamentul lor, pentru un juriu, pentru o gală de premiere și pentru promovare.

-Și cînd facem asta?

-Săptămîna viitoare, ai proiectul. Îi dăm drumul pînă la sfîrșitul anului.

Era joi. Vineri am plecat la Orăștie și tot drumul am exersat detaliile acestui proiect cu fostul meu coleg de liceu Nicu Sîrghie. Conduceam pe rînd și ne întreceam în detalii despre organizare. Imaginam desfășurătorul în mersul mașinii. Am lucrat tot wekendul și luni i-am trimis ciorna proiectului pentru „Premiile Constantin Brâncoveanu”.

Nawaf Salameh a fost entuziasmat. Voia un contract pe 10 ani. Pe 27 octombrie 2014, am avut prima formă a contractului între Alexandrion Group și Casa Serafim, editorul Cotidianul. Am acceptat și am semnat numai pentru 5 ani, iar apoi am început să bat la ușa academicienilor și a altor personalități din România. Căutam oameni pentru un juriu cu greutate, ale cărui decizii să fie credibile și corecte. Și, în decembrie, am derulat prima ediție chiar în Palatul Mogoșoaia, ctitoria lui Constantin Brâncoveanu.

A fost un eveniment de impact, semn că publicul aștepta o recunoaștere a valorilor din diverse domenii. Nawaf era fericit. Voia mai mult. Si în străinătate, în rîndul românilor plecați peste granițe. Așa am organizat Gala Premiilor Brâncoveanu, la Londra, la Paris, la Munchen, la New York și în Cipru, pe scena Ateneului român sau în Sufrageria Palatului Regal și în spațiile complexului muzeal de la Mogoșoaia.

La un moment dat, l-am întrebat de ce semnează dr. Nawaf Salameh, el fiind doar medic. Atunci mi-a spus că avea și doctoratul în științe militare. M-am crucit. Am înțeles că nu știam decît niște fragmente palpitante din biografia unui personaj complex. Se intensifica scandalul cu plagiatele. I-am recomandat să nu mai semneze cu titlul de doctor. Drept răspuns, mi-a adus exemplarul unei cărțulii pe a cărei copertă figura ca unul dintre cei doi autori. Era ceva cu teza lui de doctorat. L-am ironizat și i-am propus să uite de doctorat pentru că riscă un scandal de proporții. La o simplă răsfoire, cărțulia greu de găsit pe undeva arăta suspect, ca să nu zic dubios. Abia mai tîrziu, cineva mi-a trimis un pasaj dintr-o precizare aflată în Notele din Wikipedia. Îl reproduc:

„În 2005, a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare, pe care l-a absolvit în cadrul celei de-a 14-a serii. Între 2010 și 2013, desfășoară activități specifice de studii doctorale și, în 2013, obține titlul de Doctor în științe militare și informații în cadrul Universității Naționale de Apărare Carol 1.”

În afara pasiunii sale pentru istorie, de legătura lui aproape mistică și profundă cu tragedia Brâncovenilor, Nawaf visa tot felul de megaproiecte economice, cu tot felul de culturi de cereale și fructe, cu producție de single malt românesc, cu exporturi în Europa și în lume, inclusiv în Japonia și Brazilia. Culmea, i-au și ieșit. În cîțiva anide cînd l-am ajutat să organizeze la ARCUB evenimentul de lansare a producției de single malt, am aflat vești despre exporturile Alexandrion în Europa, în America de Sud și în Japonia.

Ambiția lui a fost să dezvolte ceva și în SUA. Visa o fabrică de whisky. A cumpărat un teren și s-a lansat într-o investiție. La un moment dat, s-a împiedicat de o prevedere din perioada prohibiției și a lui Al Capone. Presupun că atunci s-a apropiat de ambasadorul României la Washington, George Maior, fostul director al SRI și mare sforar în politica românească, alături de Florian Coldea și Victor Ponta. Spera să obțină o derogare de la o lege prăfuită, dar încă valabilă în SUA. În plus, se încheia și contractul nostru pentru cei 5 ani. Se schimba și lumea. Presupun că această legătură a dus și la numirea psihologului progresist creat pe net, inventatul și ultracitatul academician Daniel David la conducerea juriului pentru acordarea Premiilor „Constantin Brâncoveanu”. A fost primul mare semn prost pentru ce urma.

Nawaf Salameh iese din scenă și lasă în urma lui o dezvoltare economică importantă și un proiect cultural care a marcat un deceniu de viață culturală românească.

A venit vremea unui punct.