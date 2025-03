Moartea neaşteptată a unui campion olimpic

Rusul Buvaisar Saitiev, triplu campion olimpic la lupte libere, a murit, duminică, la doar 49 de ani.

Anunţul trist a fost făcut de Federaţia Internaţională de Lupte, fără a preciza cauza decesului său.

„Cu inima grea anunţăm decesul unuia dintre cei mai mari pe care sportul nostru i-a cunoscut vreodată, triplul campion olimpic Buvaisar Saitiev”, a transmis United World Wrestling (UWW) pe contul său de Instagram.

Saitiev a câştigat aurul olimpic la categoria sub 74 kg la Atlanta în 1996, Atena în 2004 şi Beijing în 2008.

El a fost de şase ori campion mondial şi de şase ori campion european.

Extremely sad news. Three-time Olympic champion, Buvaisar Saitiev, has passed away today. The most accomplished wrestler and widely considered to be the greatest of all time

May Buvaisar Saitiev rest in peace pic.twitter.com/FGJlbNSnOB

— Эндрю (@AndrewA1994) March 2, 2025