Moartea şocantă a unui sportiv de top

Doliu în lumea sportului. Audun Groenvold, medaliat olimpic la ski cross, a murit. El a fost lovit de trăsnet, a anunţat, miercuri, federaţia norvegiană de schi. Avea doar 49 de ani.

Groenvold a câştigat medalia de bronz la Jocurile de la Vancouver din 2010.

„Cu mare tristeţe am primit vestea decesului prematur al lui Audun Groenvold. Fostul schior alpin naţional şi atlet de schi cross a fost recent lovit de trăsnet în timpul unei excursii la cabană”, a transmis federaţia.

El a fost „dus rapid la spital şi a primit tratament pentru rănile suferitei”, însă a murit marţi seara.

După ce şi-a încheiat cariera, el a devenit antrenor al echipei naţionale şi comentator TV.

„Schiul norvegian a pierdut o figură proeminentă, care a însemnat foarte mult atât pentru comunitatea alpină, cât şi pentru cea de freestyle”, a declarat preşedintele federaţiei, Tove Moe Dyrhaug, adăugând că moartea sa creează „un gol imens”.

