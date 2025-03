Momentul cutremurului. Noi imagini teribile

Cutremurul de 7,7 grade din Myanmar a fost resimțit și în Ruili, Yunnan, China, unde două asistente de la maternitatea spitalului Jingcheng au fost văzute apărând sugari, postrivit unor imagini postate pe X. Alte imagini arată cum a lovit seismul într-un magazin.

Bilanțul cutremurului din Myanmar este până acum de 1.644 de morți și peste 3.400 de răniți.

Guvernul din umbră al opoziției democratice din Myanmar a anunțat duminică o încetare unilaterală a focului față de junta militară aflată la conducerea țării, cu excepția ‘operațiunilor defensive’, în contextul cutremurului devastator din această țară, soldat cu peste 1.600 de morți, informează dpa.

‘Suspendarea tuturor operațiunilor militare ofensive’ va avea loc în ‘zonele afectate de cutremur și districtele aferente’, a scris Guvernul de Unitate Națională (NUG) pe X.

Junta militară și-a continuat atacurile împotriva grupărilor rebele la scurt timp după cutremurul de vineri, potrivit relatărilor presei. Într-un interviu acordat BBC, raportorul special al ONU pentru Myanmar, Tom Andrews, a cerut juntei să oprească toate operațiunile militare.

NUG luptă împotriva juntei militare de când armata a preluat puterea printr-o lovitură de stat în 2021.

Atouching moment during the tragedy:

The earthquake in Myanmar was felt in Ruili, Yunnan, China, where two nurses at Jingcheng Hospital’s maternity center were seen shielding infants: pic.twitter.com/xDNqPAb9tt — China in Pictures (@tongbingxue) March 28, 2025

5. 🚨43 workers trapped in rubble of building which collapsed due to earthquake in Myanmar Workers are crying for help 😥pic.twitter.com/RFoksd7P0x — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

Terrifying CCTV video of yesterdays M7.7 earthquake that hit Myanmar. The death toll is at least 1,644, with 3,408 people injured. Numbers are expected to rise. pic.twitter.com/5fAXXXpVDl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 29, 2025