Momentul în care premierul Fico a fost împuşcat

Primele imagini cu atacul care a şocat Europa. Premierul slovac Robert Fico se află în stare critică după ce a fost împuşcat miercuri în plină stradă după o şedinţă de guvern desfăşurată în oraşul Handlova, iar acum au apărut şi imaginile cu momentul atacului.

Pe filmare pot fi auzite cinci focuri de armă.

⚡️⚡️⚡️ The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md

Imagini cu atacatorul

‼️ The shooter who made an attempt on Fico’s life, at the moment of his arrest

Slovak media reported that the attacker was a former employee of a private security company and author of a poetry collection Juraj Cintula. This is reported by local TV channel Markiza.

In 2016,… pic.twitter.com/GKYv8shOWU

