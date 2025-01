Morți și răniți la un hotel din Turcia

Infern la hotel. Cel puțin zece oameni au murit și 32 au fost răniți, marți, într-un incendiu produs la un hotel situat într-o stațiune populară de schi din munții provinciei Bolu, la jumătatea distanței dintre Ankara și Istanbul.

Incendiul a izbucnit în jurul orei locale 03:30 (00:30 GMT) într-un hotel cu 12 etaje construit din lemn și situat în stațiunea de schi Kartalkaya, la o altitudine de 2.200 de metri.

Biroul guvernatorului provincial Bolu a confirmat într-un comunicat în jurul orei 06:00 GMT că cel puțin zece persoane au murit în incendiu și 32 au fost rănite, în timp ce eforturile continuau pentru stingerea incendiului și salvarea victimelor cu 30 de mașini de pompieri și 28 de ambulanțe.

Hotelul de 161 de camere avea un grad de ocupare de aproape 90%, fiind perioada vacanței școlare de iarnă, potrivit ziarul turc Hurriyet.

Construcția din lemn și amplasarea hotelului la poalele unei pârtii de schi ce permite accesul vehiculelor doar de pe partea frontală îngreunează intervenția pompierilor, adaugă publicația menționată.

Potrivit rețelei NTV, aproximativ 300 de persoane, inclusiv angajați, se aflau în hotel, iar echipele de salvare se tem că ar mai putea fi persoane blocate la etajele superioare.

A devastating fire at a hotel in Turkey leaves at least 10 dead, with people jumping out of windows in panic

The tragedy occurred at the popular Kartalkaya ski resort in Bolu, Turkey. The fire broke out in the hotel’s restaurant.

Reports confirm 10 fatalities, two of whom died… pic.twitter.com/L3SiPKlQjZ

— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2025