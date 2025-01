Motivul pentru care Balint și Ilie Dumitrescu l-au desființat pe Florin Tănase

Florin Tănase a fost unul dintre jucătorii remarcați de Gigi Becali după meciul cu Manchester United, deși presa engleză a avut o altă părere și i-a acordat doar un calificativ de trecere, adică nota 5. La sfârșitul partidei Tănase a apărut în fața presei extrem de nervos, considerând că ar fi fost posibil un alt rezultat.

Din punctul său de vedere nu se putea obține un alt rezultat atâta timp cât stafful tehnic a decis să se mizeze totul pe apărare, pe un număr de fundași care nu este stilul obișnuit de exprimare al echipei și care a redus, evident, posibilitatea de a se crea pericol la poarta adversă.

El a susținut astfel teroria lui Gigi Becali, care îi consideră vinovați pe antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii pentru sistem cu cinci fundași.

”Știam că va fi un meci dificil, am jucat împotriva unei echipe mari, jucători cu calitate. Din păcate, nu am reușit să producem un rezultat bun. Am simțit că se poate, dar am jucat prea jos, nu am pus presiune pe ei. Dacă nu pui presiune, oricine poate să marcheze.

Din cauza faptului că aveau superioritate, eram eu cu Bîrligea, alergam de la unul la altul, e greu să recuperezi. Normal că nu e confortabil, ești nevoit uneori să o faci, ai și șanse să o recuperezi.

Nu știu cât s-a resimțit, am încasat primul gol din fază fixă, trebuia să fim mai atenți. Nu meritam, trebuie să fim corecți, nu meritam nici măcar un egal”

Atitudinea lui Tănase de a-și critica public antrenorii a fost imediat pusă la punct de către doi dintre marii internaționali ai Stelei, Gavrilă Balint, care a făcut parte din marea echipă campioană a Europei în 1986 la Sevilla și Ilie Dumitrescu.

„Tu nu poți să îți critici antrenorul pentru tactica pe care a făcut-o. Nu ai cum! Eu nu sunt de acord cu Tănase” – a spus Balint la Digi Sport. Tot acolo s-a exprimat și Ilie Dumitrescu:

„Eu nu sunt de acord cu ce spun el. Antrenorii au gândit sistemul pentru a crea un echilibru. S-a văzut în partea secundă, când au intrat Garnacho și Diallo s-a schimbat jocul. În sistemul cu 4 puteam pune mai multe probleme, dar în defensivă…”.