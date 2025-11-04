UPDATE 08:20 Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj la aflarea veștii decesului muncitorului român.

”Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate.”, a transmis președintele Nicușor Dan pe contul de X.

Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 4, 2025

Muncitorul român care a murit a fost eliberat la ora locală 23:00 (0:00, ora României). El a petrecut aproape 12 ore prins sub dărâmături, după ce o secțiune a Torre dei Conti s-a prăbușit.

Muncitorul român se numea Octav Stroici și era originar din Suceava. Avea 66 de ani și locuia la periferia Romei. Soția sa a asistat la operațiunile de salvare. El a fost conştient şi a vorbit cu echipele de urgenţă în tot acest timp.

Au fost făcute încercări de resuscitare timp de aproximativ o oră pentru a-l salva pe Stroici, muncitorul extras după 11 ore din molozul prăbuşirii unei părţi a Turnului, a anunţat Policlinica Umberto I.

Bărbatul a ajuns la camera de urgenţă la ora 23:05 în stop cardiac, potrivit spitalului. El a fost supus unei resuscitări cardiopulmonare, care, potrivit personalului serviciilor de urgenţă 118, fusese deja începută la locul prăbuşirii. La sosirea la secţia de urgenţe, echipa medicală a continuat resuscitarea timp de aproximativ o oră. În ciuda acestui fapt, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită. În ciuda încercărilor depuse, spitalul a concluzionat că decesul a fost pronunţat la ora 00:20.

Premierul italian, Georgia Meloni, a transmis condoleanțe într-un mesaj pe X. „Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe, în numele meu şi al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în prăbuşirea Torre dei Conti din Roma”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni.