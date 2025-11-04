A murit muncitorul român peste care s-a prăbușit turnul din Roma. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Muncitorul român mort la Roma avea 66 de ani și era originar din Suceava

De Florin Toader
A murit muncitorul român peste care s-a prăbușit turnul din Roma. Mesajul președintelui Nicușor Dan

Muncitorul român mort la Roma avea 66 de ani și era originar din Suceava

Un muncitor român a murit în urma prăbușirii parțiale a turnului medieval din centrul Romei, scrie News.ro citând BBC.

UPDATE 08:20 Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj la aflarea veștii decesului muncitorului român.

”Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate.”, a transmis președintele Nicușor Dan pe contul de X.

Muncitorul român care a murit a fost eliberat la ora locală 23:00 (0:00, ora României). El a petrecut aproape 12 ore prins sub dărâmături, după ce o secțiune a Torre dei Conti s-a prăbușit.

Muncitorul român se numea Octav Stroici și era originar din Suceava. Avea 66 de ani și locuia la periferia Romei. Soția sa a asistat la operațiunile de salvare. El a fost conştient şi a vorbit cu echipele de urgenţă în tot acest timp.

Au fost făcute încercări de resuscitare timp de aproximativ o oră pentru a-l salva pe Stroici, muncitorul extras după 11 ore din molozul prăbuşirii unei părţi a Turnului, a anunţat Policlinica Umberto I.

Bărbatul a ajuns la camera de urgenţă la ora 23:05 în stop cardiac, potrivit spitalului. El a fost supus unei resuscitări cardiopulmonare, care, potrivit personalului serviciilor de urgenţă 118, fusese deja începută la locul prăbuşirii. La sosirea la secţia de urgenţe, echipa medicală a continuat resuscitarea timp de aproximativ o oră. În ciuda acestui fapt, activitatea cardiacă spontană nu a putut fi restabilită. În ciuda încercărilor depuse, spitalul a concluzionat că decesul a fost pronunţat la ora 00:20.

Premierul italian, Georgia Meloni, a transmis condoleanțe într-un mesaj pe X. „Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe, în numele meu şi al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a murit în prăbuşirea Torre dei Conti din Roma”, a scris prim-ministrul Giorgia Meloni.

Distribuie articolul pe:

6 comentarii

  1. Românii pentru o coaja de pâine sunt peste tot in lume inclusiv în Ucraina! Succesuri guys îndemnați de Petrov!

    Răspunde
Vezi toate comentariile (6)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro