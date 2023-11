Mușcat de câinele Maiei Sandu. Cum a apărut ulterior Van der Bellen

Câinele preşedintei Maia Sandu l-a mușcat de mână pe preşedintele austriac Alexander Van der Bellen, aflat în vizită în Republica Moldova.

Van der Bellen a încercat să mângâie câinele, un câine salvat de pe stradă, numit Codruţ. În acel moment animalul l-a mușcat de mână.

Maia Sandu şi-a cerut scuze în engleză şi a explicat că animalul s-a speriat de numărul mare de oameni din apropiere.

Van Der Bellen a apărut cu mâna bandajată la următoarea întâlnire, cu preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Discuţiile de la Chişinău, la care au participat Van Der Bellen şi preşedinta Sloveniei, s-au axat pe candidatura Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Maia Sandu’s dog bit the Austrian president when he tried to pet it

The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen’s finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW

