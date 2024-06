Nagelsmann, după remiza cu Elveţia

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Germaniei, Julian Nagelsmann, a declarat duminică seara, după rezultatul de egalitate (1-1) cu Elveţia, că este mulţumit de jocul elevilor săi, iar grupa a fost una foarte puternică, scrie EFE.

„Până la urmă cred că punctul obţinut este meritat. Am riscat mult, dacă nu s-ar fi anulat golul din prima repriză şi am fi avut noi 1-0, pentru Elveţia ar fi fost mult mai greu. Însă zic că am făcut un meci bun, a fost o grupă puternică, ne bucurăm de rezultat”, a spus Nagelsmann.

El şi-a exprimat satisfacţia cu privire la faptul că rezervele pot face meciuri la fel de bune precum titularii şi pot marca, aşa cum a făcut-o Fullkrug. În min. 90+2, două rezerve au colaborat la golul egalării al echipei Germaniei, Raum a centrat, iar Fullkrug a reluat cu capul în plasă.

„Este important ca rezervele să fie jucători capabili să marcheze goluri decisive. Mereu îmi analizez cu atenţie adversarul înainte de meci pentru a alege formula de start şi apoi să văd ce jucători pot avea pe banca de rezerve”, a spus selecţionerul.

Întrebat dacă Elveţia pare a fi una dintre favoritele la titlu, antrenorul a spus că da, deoarece are o echipă bună care evoluează foarte bine. „Elveţienii au un mix foarte bun între jucători experimentaţi şi jucători tineri, dornici de afirmare, de performanţă. Joacă în viteză, au soliditate în apărare, practică un fotbal deosebit”, a arătat Nagelsmann.

La rândul său, căpitanul Germaniei, Ilkay Gundogan, a spus: „Desigur, ne-ar fi plăcut să câştigăm meciul, să arătăm cel mai bun fotbal al nostru. Dar cred că ai nevoie şi de astfel de jocuri în timpul unui turneu. Şi asta poate fi, de asemenea, un adevărat punct forte din care putem învăţa pentru următoarele partide”.

Naţionala Germaniei a câştigat Grupa A a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, pe care îl găzduieşte, după ce a remizat in extremis cu Elveţia, 1-1 (0-1), duminică seara, pe Frankfurt Arena.

Elveţia a deschis socrul prin Dan Ndoye (28), dar gazdele au egalat prin salvatorul Niclas Fullkrug (90+2). Germania merge de pe primul loc în optimile de finală, urmând să joace cu a doua clasată în Grupa C (Anglia, Danemarca, Serbia, Slovenia), iar Elveţia s-a clasat pe locul secund şi va juca în optimi contra echipei de pe locul secund din Grupa B (Spania, Italia, Croaţia, Albania).

Atât Germania, cât şi Elveţia au câte un jucător suspendat pentru optimi pentru cumul de cartonaşe galbene.