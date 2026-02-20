Năstase pentru Nicușor Dan: „Nu puneți toate ouăle în același coș!”

”Consider că președintele Dan a făcut bine că a participat la această reuniune, chiar dacă România trebuie să navigheze din nou, cu diplomație, între interesele divergente ale Uniunii Europene și Statelor unite”, scrie Năstase pe blogul său.

”(…)să considerăm că vizita în Statele Unite este un pas într-o direcție bună, dar să fim conștienți că am intrat într-o nouă ordine internațională lipsită de reguli și bazată exclusiv pe interese.

Vă mai aduc aminte de sfatul meu celebru – să nu ne punem toate ouăle în același coș”, mai scrie Adrian Năstase.

”Mi-a crescut inima de bucurie să văd jurnaliștii fericiți pornind de la formulările lui Donald Trump <unteți un popor minunat, un popor fantastic… imi place foarte mult de dumneavoastră>.

Mi-am adus aminte de extazul spectatorilor din România atunci când diverse vedete internaționale venite pe la festivaluri la noi în țară le spuneau celor prezenți cam aceleași cuvinte…

Mulți dintre dumneavoastră vin aici să muncească, să ne ajute>”, mai scrie fostul premier.

”Nu stiu dacă nu ar trebui ca cineva să-i amintească presedintelui că românii au fost excluși din Visa waiver chiar după ce fuseseră incluși!

Mai cred că formularea președintelui Trump care l-a apelat ca “prim-ministru” pe Nicușor Dan era și o ușoară înțepătură în contextul criticilor legate de alegerile prezidențiale din România”, spune Năstase.

”În conducerea Consiliului figurează doar americani„

”Reuniunea Consiliului păcii de la Washington a avut loc la sediul Institutului pentru pace, botezat de Marco Rubio <Institutul pentru pace Donald Trump>.

Am constatat că, în conducerea Consiliului, figurează doar americani, persoane apropiate de Donald Trump.

Este evidentă o anumită ambiguitate a proiectului – sub aspectul obiectivelor, al anvergurii (un “mic ONU”, un alt “BRICS), al membrilor (a dispărut Lukashenko?).

Sub multe aspecte, această inițiativă pare mai curând una de ordin privat, neguvernamental, care are ca membri și lideri din alte zone ale lumii pentru a sprijini finanțarea reconstrucției provinciei Gaza”, conchide Năstase.