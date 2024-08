Neil Lennon, desființat de un fost conducător al Rapidului 

Antrenorul Rapidului, nord-irlandezul Neil Lennon, trăiește cu adevărat multe situații neplăcute de la venirea î n Rom â nia.

În plus, recent, în viața sa s-a petrecut un eveniment zguduitor, decesul mamei într-un interval scurt de timp, eveniment care, din păcate, nu a fost tratat cu respect la București. În timp ce el își îngropa mama, fanii Rapidului îl înjurau și îi cereau demisia la finalul partidei Rapid – Sepsi 2-2.

Acum, un fost conducător al Rapidului din perioada în care clubul l-a avut ca patron pe George Copos, Grigore Sichitiu, sare cu duritate la tehnicianul nord-irlandez, pe care îl numește… ardei umplut. Grigore Sichitiu s-a dezlănțuit la emisiunea video Suflet de rapidist.

„Rapidul a făcut o greșeală. Trebuia să-l aducă pe Șumudică în locul «ardeiului ăsta umplut». Nu avea ce căuta aici. Eu nu suport să văd antrenori grași. Peste tot unde am fost, în toată Europa, singurul antrenor gras era Del Bosque. Toți antrenorii acum sunt slabi. Nea Mircea acum…la fel, la 80 de ani. Am fost la patru turnee europene și mondiale…nu am văzut «purceluși».

Să nu se supere, dar el crede că a venit în Burkina Faso? El nu înțelege unde a venit. Îți spun de ce. Când vii la o echipă, nu pui căpitanul echipei pe bancă. Săpunaru nu poate fi pe bancă. Respectă-le personalitatea. Fotbalul nu este pentru copilași. Fotbalul este pentru personalități puternice. Jucătorii de 36-37 de ani adună echipa lângă ei. Dau personalitate și prestanță. Cu cine îl înlocuiești? Cu Blazek?

Eu îi transmit domnului Șucu atât: Toți conducătorii de fotbal din ultimii 20 de ani nu au adus un antrenor anglo-saxon. Statistic, care sunt antrenorii englezi care au câștigat campionatul în Anglia în ultimii 5 ani? Care sunt antrenorii englezi care au câștigat în ultimii ani Champions League? Ultimul englez care a obținut performanțe a fost Bobby Robson, cu Mourinho secund. Am trăit în perioada aia. Mă întreb și eu: De ce nu a câștigat niciun englez? Eu nu trag concluzii, eu doar mă întreb. De ce nu câștigă campionate?

M-a surprins în meciul de la Buzău. Era un meci pe care trebuia să-l câștige. A băgat jucători defensivi: Pașcanu, Diego Mendes, portar nou… În experiența mea în Europa, am învățat că echipa trebuie să aibă continuitate. Sunt niște lucruri care m-au surprins.

Am fost la cel puțin trei congrese în care s-a discutat tema: antrenor nou la o echipă nouă. Marii antrenori ai Europei au spus: Alege o echipă care se pretează la mentalitatea ta și la stilul tău de a juca fotbal. Dacă cineva îi spunea lui Șucu cât de bine se pretează stilul anglo-saxon la Rapid… Rapid e o echipă de mingicari cu suporteri frumoși. Trebuie să te adaptezi la ce le vor oamenii ăia.

A bulversat jucătorii. Rrahmani, Burmaz… ei erau jucători care se descurcau cu mingea pe jos. Acum primesc doar mingi înalte. Nu se întâlnesc cu mingea. În momentul în care te joci de-a echipa… ăsta e rezultatul. Personalitățile contează”.