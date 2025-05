Zi cu emoții în Parlamentul României. Nicușor Dan a depus astăzi jurământul în fața senatorilor și deputaților începând cu ora 12.oo.

Au fost invitaţi să participe membrii Guvernului şi ai CCR, foştii preşedinţi ai României, Familia Regală, reprezentanţi ai instituţiilor publice centrale, dar şi ai autorităţilor aflate sub control parlamentar, reprezentanţi ai cultelor religioase. Printre invitaţi se află şi europarlamentari, reprezentanţi ai instituţiilor europene, dar şi şefi ai misiunilor diplomatice acreditaţi în România.

Klaus Iohannis nu a participat la ceremonia oficială, spre deosebire de fostul președinte Traian Băsescu. Acesta și-a făcut apariția la eveniment, chiar dacă aseară nu era încă decis.

„Am confirmat că merg, dar un mare dubiu, mie Parlamentul mi-a luat toate drepturile, nu mă recunoaște ca fost președinte, pentru ce m-aș duce, mă întreb, doar din respect pentru Nicușor Dan”, a declarat Traian Băsescu.

Ședinţa solemnă s-a deschis cu intonarea Imnului naţional, iar preşedintele CCR, Marian Enache, prezintă hotărârea privind validarea alegerii preşedintelui.

„Vă dorim mult succes!“ i-a urat președintele CCR noului președinte.

Parlamentarii SOS s-au întors cu spatele în momentul în care președintele CCR, Marian Enache, a citit decretul prin care Nicușor Dan a devenit după 1989 al 5-lea președinte al României. „Rusine CCR, ati participat la lovitura de stat”, au stricat parlamentarii Dianei Șoșoacă. Cei de la AUR și POT nu participă la ședința solemnă.

Ceremonia s-a încheiat cu mesajul adresat în plen de noul preşedinte al ţării.

„Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”, este textul rostit de noul președinte.

PF Daniel a binecuvântat sedința de astazi.

Mesajul președintelui ales

Printre ideile principale rostite de Nicușor Dan:

„Societatea romaneasca si a demonstrat ca e puternica. Statul are nevoie de o schimbare in limitele statului de drept. Va invit sa puneti presiune pe institutiile statului ca sa se reformeze. Romania cheltuieste prea mult față de ce isi poate permitem iar acest lucru poate pune inpericol stabilitatea financiara.

E in interesul national ca Romania sa aiba un guvern sustinut de o majoritate. (….)

E nevoie de o reforma adm teritpriala si de o reforma a sistemului electoral

Avem nevoie sa stopam evaziunea fiscală.

Avem nevoie de o strategie de investitii in sisemul sanitar si de o stimulare a profesionistilor care aleg sa profeseze in rural sau in urbanul mic.

Nicușor Dan nu a uitat de învățământ și de abandonul școlar

La justitie

Este nevoie ca Parchetele să se focalizeze pe marile dosare, să reformăm Inspecția Judiciară și să reflectăm la Legea CCR.

Mediu

Reforma la Romsilva, extindere a actrivității Gărzii de Mediu

Cultură

Este nevoie de programe naționale de acces la cultură, de promovare a culturii contemporane, de punerea în vigoare a patrimoniului cultural

social – Simplificarea sistemului de pensii, de dezvoltarea unui sistem de lungă durată și paliativă, de combatere a violentei domestice

Diplomatie

Parteneriatul cu SUA,

Mărirea procentului din PIB pentru Apărare