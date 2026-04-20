Nicușor Dan a fost audiat la Curtea de Apel, într-un proces cu un dezvoltator imobiliar

Nicușor Dan a fost prezent astăzi, în fața magistraților de la Curtea de Apel București, fiind audiat într-un dosar civil, deschis de un dezvoltator imobiliar, împotriva sa, mai multor persoane fizice și ONG-uri.

Disputa pornește din perioada în care Nicușor Dan era activist civic și vicepreședinte al Asociației Salvați Bucureștiul. Pe vremea aceea, Nicușor Dan era implicat, alături de asociația Eco-Civica, altă asociație neguvernamentală, în demersuri de contestare a unor planuri urbanistice și autorizații de construire din zona Deltei Văcărești, conform Știrilor ProTV.

Litigiul vizează solicitarea dezvoltatorului de a obține despăgubiri de un milion de euro. Acesta susține că acele acțiuni ar fi fost abuzive și realizate cu rea-credință și i-a fost afectat proiectul.

Presa nu a avut acces pe durata ședinței CAB.

Reacția lui Nicușor Dan

„Complex de blocuri aruncat în câmp, pur și simplu. Pe niște fantezii, că o să fie niște drumuri, care ar urma să fie pe niște terenuri private, pe care nu le-a expropriat nimeni. Este un complex în câmp, total nociv. Pe legalitate sunt multe motive”, a spus președintele, în urma audierii.

Întrebat dacă a dat motive să fie acuzat că a fost un demers abuziv, așa cum susține dezvolatorul, Nicușor Dan a răspuns că nu.

În primă instanță, Tribunalul a dat câștig de cauză pârâților.

Mai apoi, dezvoltatorul a contestat decizia. Astfel, dosarul a ajuns la Curtea de Apel București, unde se va decide definitiv. Magistrații au considerat că înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, e necesară audierea directă a părților implicate.

Măsuri suplimentare de securitate

Au fost luate măsuri suplimentare de securitate. Serviciul de Pază și Protecție (SPP) a asigurat un culoar special de acces către sala de judecată. Într-un clip postate de Marian Ceaușescu, Nicușor Dan apare mergând pe holul instanței alături de Liana Arsenie, președinta Curții de Apel.