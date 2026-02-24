Nicușor Dan îi răspunde lui CTP

Administrația Prezidențială transmite că legea va ajunge la președinte pentru promulgare „după primirea comunicării din partea CCR”.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, declarată constituțională de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială face următoarea precizare:

Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare”, conform mesajului venit de la Cotroceni.

CTP îl ia la țintă pe Nicușor Dan: Suspans de cel mai prost gust

Miercuri, proiectul care modifică pensiile magistraților a fost declarat constituțional de CCR. Momentan, președintele nu a promulgat legea. Șeful statului a fost între timp plecat în SUA, la reuniunea Consiliului Păcii. Decizia președintelui se lasă așteptată, în contextul în care obținerea celor 231 de milioane de euro din PNRR dependenți de această reformă sunt sub semnul întrebării.

Asupra acestui lucru i-a atras atenția și Cristian Tudor Popescu.

„De ce întârzie președintele Dan să promulge legea pensiilor magistraților, aprobată, după luni de amânări, de către CCR? Ca să facă și el o superamânare? Are de gând s-o respingă și s-o trimită în Parlament, cum îi cer magistrații? Vrea să creeze un suspans de cel mai prost gust, promulgând-o în ultima clipă, ca să țină cu sufletul la gură delegația condusă de premierul Bolojan, care se duce la Bruxelles ca să încerce obținerea, totuși, a celor 231 milioane euro? Domnul președinte vrea să-i pierdem?”, a scris CTP pe Facebook.

Președintele Dan a transmis un mesaj după decizia CCR în care părea să susțină reforma. În acest mesaj, se declara mulțumit de decizia Curții.

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților”, a scris președintele Dan pe X.

În viziunea lui Nicușor Dan, reforma pensiilor magistraților este o reformă așteptată de români.

„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră.”

Președintele României a ținut să menționeze că decizia nu este un atac la adresa magistraților. Nicușor Dan a ținut să sublinieze că munca acestora este apreciată de societatea românească.

„Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”.

Scandalul pensiilor speciale ale magistraților nu s-a terminat nici după ce Curtea Constituțională a României a dat decizia istorică prin care a declarat legea constituțională. Mai nou, toate curțile de apel din toată țara i-au trimis președintelui Nicușor Dan un memoriu prin care îi cer să retrimită legea în Parlament pentru a fi reexaminată. Semnatarii memoriului mai adaugă faptul că rolul președintelui în procedura de promulgarea legii este unul „esențial, iar nu unul pur decorativ”.