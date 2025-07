Nicuşor Dan în Germania. S-a discutat despre arme şi Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan, care a avut vineri întâlniri cu preşedintele german Frank-Walter Steinmeier, dar şi cu cancelarul Friedrich Merz, a declarat că în prezent există negocieri avansate între producătorul german de armament Rheinmetall și fabrica de la Mediaș a Romarm pentru un joint venture pe muniții, menționând că România este în faza de explorare a parteneriatelor pe care poate să le aibă.

”În acest moment există negocieri avansate între Rheinmetall și Fabrica de la Mediaș, care ține de Romarm, pentru un joint venture pe muniții. Sperăm că aceste negocieri să se termine într-o perioadă relativ scurtă”, a afirmat Nicușor Dan, la Berlin, Într-o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz, întrebat în legătură cu proiectele militare și colaborarea în industria de apărare a celor două țări.

El a adăugat că țara noastră este în faza de explorare a parteneriatelor pe care poate să le aibă.

”Mai departe, pentru programul Safe suntem încă în faza în care țările membre ale Uniunii Europene propun proiecte comune. Există un prim termen la sfârșitul acestei luni până la care țările să propună cumva partea financiară și, până la jumătatea anului viitor, până la care să vină cu parteneriatele concrete. Deci suntem în faza de explorare a parteneriatelor pe care putem să le avem ”, a adăugat Nicușor Dan.

Alte declarații ale lui Dan

”Am discutat mult pe zona economică, așa cum a spus domnul Cancelar. Germania este principalul partener comercial al României și ne dorim ca această cooperare economică să se dezvolte în anii care urmează. În particular, am discutat de oportunitățile care există pentru industria de apărare în acest context nou în care ne aflăm. Am discutat de posibilitatea de a colabora în cadrul programului SAFE al Uniunii Europene.

Am discutat de colaborarea pe care România a avut-o cu Germania și de suportul pe care Germania ni l-a dat în diverse structuri internaționale, inclusiv OCDE, unde, după cum știți, România vrea să intre la sfârșitul anului viitor. Am discutat de războiul din Ucraina și de posibilitatea comună, a noastră și a partenerilor noștri, pe de o parte, de a ajuta Ucraina, pe de altă parte, prin presiune economică și prin sprijinul militar al Ucrainei, să aducem Rusia la masa negocierilor.

Am discutat de posibilitățile de colaborare în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei și, bineînțeles, am discutat de parcursul european al Republicii Moldova și de sprijinul pe care țările noastre, împreună cu partenerii europeni, îl oferă pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Am discutat, de asemenea, de războiul hibrid pe care Rusia îl duce de mai mulți ani în interiorul țărilor europene și de posibilitatea de a colabora între noi și cu partenerii europeni pentru a contracara acest război hibrid.

Am discutat de minoritatea germană din România și de minoritatea română din Germania, și am mulțumit Guvernului german pentru condițiile pe care minoritatea română le are pentru a trăi aici.

Fără legătură cu discuția pe care am avut-o, vorbind de interferența rusă, vreau să salut punctele de vedere care au apărut azi, prin care NATO și Uniunea Europeană au vorbit expres de influența rusă asupra țărilor europene și expres despre influența acesteia în România și în alegerile din România. Cred că este un punct important pentru a înțelege ce s-a întâmplat în România în ultimul an.

Nu în ultimul rând, am adresat invitația Cancelarului Merz de a vizita România în perioada următoare”, a declarat, vineri, în Germania, Nicuşor Dan.