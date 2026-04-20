Nicușor Dan, la un forum despre educație financiară: Noi trăim un război informațional. E o certitudine

Președintele a vorbit la un forum organizat de ASE despre nevoia de educație financiară. „E important ca un tânăr care iese din școală să cunoască ecosistemul financiar care îl înconjoară. Cum să ia un credit, cum să poată investi. Lucruri elementare, fără de care în secolul XXI ești lipsit de abilități esențiale”, spune președintele Nicușor Dan.

Acesta subliniază că oamenii cu educație financiară vor influența politicile publice. „O lipsă de cunoaștere financiară a societății a dus politicianul la decizii nesănătoase pentru economia românească, deci pentru prosperitatea colectivă.”

Președintele crede că, într-o societate cu principii financiare sănătoase, apetitul pentru antreprenoriat va crește. „Nu avem suficient capital acum. O astfel de societate va avea apetit pentru a aduce capital spre zona privată a economiei.”

Nicușor Dan subliniază pericolul pentru o societate în care cetățenii nu au educație financiară. „Noi trăim un război informațional. E o certitudine. Inclusiv false reclame pe internet în care dl. guvernator vă invită să investiți ca să aveți profit de 300%. Cine are educație financiară va ști că nu există profit de 300%. E doar o componentă a războiului informațional. Alte aspecte vizează încrederea oamenilor în democrație și încearcă să-i ducă spre modele autoritare.”

Președintele și-a încheiat discursul cu un îndemn. Cei cu educație financiară să fie mai activi în zonele unde oamenii pot fi ușor păcăliți. „Este nevoie, inclusiv în zone în care un profesionist spune că nu are ce să caute, cum ar fi TikTok, e nevoie ca oameni cu credibilitate profesională să intre și să demaște impostura.”