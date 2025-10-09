Nicușor Dan, luat la rost de deputatul Vexler

Deputatul Silviu Vexler a avut astăzi o intervenţie critică la adresa preşedintelui Nicuşor Dan, în contextul legii care vizează sancţionarea organizaţiilor cu caracter legionar şi combaterea discursului extremist.
În cadrul ceremoniei dedicate Zilei Naţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Vexler i-a reproşat lui Dan că opoziția faţă de lege nu este doar o chestiune tehnică sau juridică, ci are consecinţe grave de semnal. El a declarat că afirmaţiile președintelui — „legea spune că dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie, eu nu cred” — au fost interpretate de segmente radicale din societate ca un îndemn, oferind curaj extremistilor şi antisemiților.
Conform lui Vexler, aceste declarații au un impact negativ major asupra comunității evreiești și întregii societăți, permițând unor forțe ostile democrației să speculeze slăbiciunile statului. „Cuvintele sunt mult mai puternice decât armele”, a subliniat deputatul. El a atras atenția că nu crede că aceasta a fost intenția președintelui, dar realitatea percepției este dură: comunitatea evreiască a resimţit mesajul ca pe o permisivitate implicită faţă de ideologii legionare.
Critica lui Vexler merge însă și la nivel instituțional și de fond: legea în cauză, adesea numită „Legea Vexler”, a fost contestată de Nicuşor Dan la Curtea Constituţională. Dan argumentează că anumite formulări sunt vagi, că definițiile de „legionar” sau „fascist” nu sunt suficient de clare și că unele prevederi ar putea crea posiblitatea de interpretări abuzive.
euronews.ro
Vexler însă respinge aceste rezerve, susţinând că încercarea de a bloca sau atenua legea este intolerabilă în contextul luptei împotriva extremismului. El afirmă că proiectele sale legislative, adoptate în Parlament, au fost aproape sistematic atacate de președinte la CCR.
