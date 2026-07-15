Nicușor Dan: ”Ucraina sărbătorește Ziua Statalității, alături de Ziua Botezului Rusiei Kievene-Ucrainei. E o mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani”

”Nu este doar o dată marcată în calendar”
”Ucraina sărbătorește Ziua Statalității, alături de Ziua Botezului Rusiei Kievene-Ucrainei. Aceasta nu este doar o dată marcată în calendar. Este o mărturie profundă a unui adevăr vechi de o mie de ani. Marchează momentul în care Cneazul Vladimir cel Mare a făcut o alegere civilizațională definitorie, ancorându-și poporul ferm în țesătura juridică, culturală și spirituală a Europei”, a arătat Nicușor Dan în mesajul său.
”Când celebrăm Statalitatea Ucraineană, recunoaștem un adevăr fundamental: Ucraina a existat, Ucraina există și Ucraina va continua să existe.
”Recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni, esențială”
România, în calitate de vecin al Ucrainei, prieten veritabil și Partener Strategic al acesteia, stat care a trăit valurile istoriei acestei regiuni complicate, poate afirma acest lucru cu toată convingerea: recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni este esențială pentru menținerea unor frontiere stabile și a ordinii globale”, a mai spus președintele.
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Nicușor Dan a mai afirmat că drumul către Uniunea Europeană este unul transformator și că ”suntem bucuroși să vedem cum Ucraina avansează în cadrul propriului său parcurs”.
”O Europă sigură și o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraina pe deplin suverană și în siguranță”, a mai susținut președintele.
”Stând alături de Ucraina în lupta sa pentru istoria, suveranitatea și viitorul său, ne exprimăm solidaritatea cu suveranitatea tuturor națiunilor noastre”, a conchis Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă miercuri, la Kiev, la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est.
„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa pe 15 iulie, la Kiev, la cea de a cincea ediţie a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitaţiei adresate de Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski”, informează Administraţia Prezidenţială.
Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susţinere a Ucrainei şi de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului şi a consecinţelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securităţii, economiei, conectivităţii energetice şi de infrastructură, rezilienţei şi combaterii ameninţărilor hibride.
2 comentarii
Nicule ,tu ești român ai dezlegare de la Parlament să ajuți Ukraina,nu e războiul nostru ce tot ce te pupi cu circarul de la Kiev , nu uita întoarcerea din UIkraina sa te oprești și la miloaga sorosista că ăștia doi plus gerontofilul de la Paris șanț mai presus de țara ta
Acum un mileniu, nu exista Ukraina, iar la Olimpiada de Matematica participantii isi aruncau cu pietre in cap (pe numarate).