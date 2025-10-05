Președintele Nicușor Dan pare că ține cont de critici și-și schimbă echipa. El ar urma să aducă mai mulți consilieri la vârful Administrației Prezidențiale și să demită alții.
Printre cei care vor veni se numără Ludovic Orban, angajați din Primăria Capitalei și un avocat apropiat de Geoană – surse
Printre cei care vor pleca se numără Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu.
Fostul premier Ludovic Orban va fi numit consilier prezidențial pentru politică internă la Palatul Cotroceni, în timp ce Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj, va fi consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiței Odobescu, care se va întoarce în Ministerul de Externe, apoi va primi un post de ambasador, susțin surse politice pentru Cotidianul. Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic, va fi numit consilier pe politică externă, însă șeful statului și-ar dori să-l impună la șefia SIE, susțin sursele citate.
De altfel, Nicușor Dan i-ar fi transmis lui Marius Lazurca în momentul rechemării în țară, că e prima opțiune pentru șefia SIE, însă mutarea depinde de voturile PSD. În cazul în care social-democrații nu-l acceptă, atunci va rămâne în cadrul Administrației prezidențiale. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu le-a spus partenerilor de coaliție că așteaptă ca președintele Nicușor Dan să vină cu nume pentru toate serviciile secrete, apoi va lua o decizie. În acest moment, postul de director al SIE este ocupat de Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD, însă acesta urmează să demisioneze din funcție.
Europarlamentarul Eugen Tomac va fi numit consilier pentru românii din diaspora. Însă Tomac va avea rol onorific pentru a nu-și pierde mandatul din Parlamentul European. Tomac este președintele PMP, însă a fost ales pe o listă comună cu USR la alegerile europene din vara anului 2024. Eugen Tomac s-a mai ocupat de relația cu românii de pretutindeni în mandatul președintelui Traian Băsescu, fiind unul dintre colaboratorii săi apropiați.
Din Primăria Capitalei, președintele Nicușor Dan și-l dorește pe Alexandru Ciurea, care i-a fost consilier juridic în mai multe litigii, susțin sursele citate. Ciurea este licențiat în Drept la Universitatea din București. În plus, a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European și Internațional al Afacerilor, în limba franceză. Ciurea ar urma să conducă departamentul juridic al Administrației prezidențiale. De asemenea, Nicușor Dan o va numi consilier de stat pe Ana Maria Geană, care i-a fost consilier în timpul mandatelor de primar pe relația cu agenții economici din București. De altfel, Ana Maria Geană a făcut partea din echipa de campanie pentru alegerile prezidențiale, alături de Diana Iancu, care va deveni consilier prezidențial pentru comunicare.
De asemenea, Cosmin Soare-Filatov va fi numit consilier prezidențial pe probleme de drept constituțional. Acesta a fost unul dintre avocații care s-au implicat în campania lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale de anul trecut, susțin surse politice. De altfel, numele său apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, formațiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la scrutinul prezidențial din 2024.
Șapte din cei 11 consilieri ai președintelui vor pleca de la Cotroceni, doar patru dintre aceștia urmând să-și păstreze posturile, potrivit surselor G4Media. Printre cei demiși se numără și Cristian Diaconescu.
Tulai maică , mamaie şi mămucă ! Revine domnu’ Orban L.a.j.o.s. ?
Aşteptăm ( cu ȋngrijorare şi interes ) să ne spună iar’ cum e cu :
„E ca într-o familie – când îți scad veniturile și abia mai ai bani de mâncare, de plata chiriei, nu te duci să-ți bei banii la cârciumă.”
În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !
PS. ^_^ { „Domnul a dat, hoții au luat, fie numele statului veșnic lăudat.” ( Valeriu Butulescu ) } ^_^
20:18 = cenzură ? Motivul ? Mulţumesc .
În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !
Ludovic Orban…brrrr, pai asta i „editat”rau de tot !! Se afunda in hazna!
Ce se mai aude de geniul Cristian Diaconescu?
Consilierii trebuie sǎ fie slugarnici, proști și urâți. Altfel nu merge. Cunoscând cât de valoros este Nicușor, putem anticipa cum vor fi consilierii sǎi.
Potrivit pentru românii diasporeni Yevhen Tomak având o norocoasă stea roșie cel susține; născut cetățean URSS, din 1990 cetățean Ucraina și din 2020 de la 19 ani cetățean România și mai nou și cetățenie Moldova. Poate vota simultan în Ucraina, România, Moldova! Cât despre nenorocirea Ludovic Orban care a alungat în 2020 pe chinezi de la Cernavodă azi Grupurile 3, și 4 injectau în SEN 1400 MW, în loc să fie la ocnă va fi sfetnic de taină acompaniat la Mandolină.
…Nicusor Dan nu este presedintele romanilor si ne face de rusine peste tot!.
Ba da, Nicușor este președintele românilor, fiindcǎ românii s-au înghesuit sǎ-l voteze. Nu a fost niciun fel de mânǎrealǎ la socotirea voturilor. Aproape toți cei pe care-i știu au votat cu Nicușor. Mǎ mir cǎ nu a scos 80%!!! Asta e, cǎ ne convine sau nu. Și dacǎ ar fi mâine un nou vot, tot Nicușor ar câștiga. Asta e, suntem masochiști. Obișnuiește-te cu ideea.
Daca îl nominalizează pe Sica Mandolina înseamnă că de pregătește de război cu PSD!Asta înseamnă popcorn și distracție!Oricum pâine nu va fii! Deci circ cu alcoolistul șef! Baga Sica!!!!
Era mult mai bun titlul anterior, anume: ‘Toți oamenii președintelui’. Cei care-și amintesc filmul cu același titlu, știu ce s-a-ntâmplat… 😎
Ramine „Cucuruz cu fruntea sus” ,din alte surse. Speram ca si presh ul sa-l aiba …
Ludovic Orban?Alt (editat)n-a găsit decât (editat) ăsta?
Urmez îndemnul : fi primul care comentează, și când îl urmez constat că nu mai pot să comentez nimic, nici cele mai neutre ziceri. Sunt tare curios dacă și această postare va avea soarta celorlalte. Dacă va trece va fi minune mare, vorba soacră-mii.