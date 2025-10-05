Președintele Nicușor Dan pare că ține cont de critici și-și schimbă echipa. El ar urma să aducă mai mulți consilieri la vârful Administrației Prezidențiale și să demită alții.

Printre cei care vor veni se numără Ludovic Orban, angajați din Primăria Capitalei și un avocat apropiat de Geoană – surse

Printre cei care vor pleca se numără Cristian Diaconescu și Luminița Odobescu.

Fostul premier Ludovic Orban va fi numit consilier prezidențial pentru politică internă la Palatul Cotroceni, în timp ce Valentin Naumescu, profesor la UBB Cluj, va fi consilier pentru afaceri europene, în locul Luminiței Odobescu, care se va întoarce în Ministerul de Externe, apoi va primi un post de ambasador, susțin surse politice pentru Cotidianul. Marius Lazurca, rechemat recent din postul de ambasador al României în Mexic, va fi numit consilier pe politică externă, însă șeful statului și-ar dori să-l impună la șefia SIE, susțin sursele citate.

De altfel, Nicușor Dan i-ar fi transmis lui Marius Lazurca în momentul rechemării în țară, că e prima opțiune pentru șefia SIE, însă mutarea depinde de voturile PSD. În cazul în care social-democrații nu-l acceptă, atunci va rămâne în cadrul Administrației prezidențiale. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu le-a spus partenerilor de coaliție că așteaptă ca președintele Nicușor Dan să vină cu nume pentru toate serviciile secrete, apoi va lua o decizie. În acest moment, postul de director al SIE este ocupat de Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD, însă acesta urmează să demisioneze din funcție.

Europarlamentarul Eugen Tomac va fi numit consilier pentru românii din diaspora. Însă Tomac va avea rol onorific pentru a nu-și pierde mandatul din Parlamentul European. Tomac este președintele PMP, însă a fost ales pe o listă comună cu USR la alegerile europene din vara anului 2024. Eugen Tomac s-a mai ocupat de relația cu românii de pretutindeni în mandatul președintelui Traian Băsescu, fiind unul dintre colaboratorii săi apropiați.

Din Primăria Capitalei, președintele Nicușor Dan și-l dorește pe Alexandru Ciurea, care i-a fost consilier juridic în mai multe litigii, susțin sursele citate. Ciurea este licențiat în Drept la Universitatea din București. În plus, a absolvit Programul de Master Profesional de Drept European și Internațional al Afacerilor, în limba franceză. Ciurea ar urma să conducă departamentul juridic al Administrației prezidențiale. De asemenea, Nicușor Dan o va numi consilier de stat pe Ana Maria Geană, care i-a fost consilier în timpul mandatelor de primar pe relația cu agenții economici din București. De altfel, Ana Maria Geană a făcut partea din echipa de campanie pentru alegerile prezidențiale, alături de Diana Iancu, care va deveni consilier prezidențial pentru comunicare.

De asemenea, Cosmin Soare-Filatov va fi numit consilier prezidențial pe probleme de drept constituțional. Acesta a fost unul dintre avocații care s-au implicat în campania lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale de anul trecut, susțin surse politice. De altfel, numele său apare pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, formațiune care l-a sprijinit pe Mircea Geoană la scrutinul prezidențial din 2024.

Șapte din cei 11 consilieri ai președintelui vor pleca de la Cotroceni, doar patru dintre aceștia urmând să-și păstreze posturile, potrivit surselor G4Media. Printre cei demiși se numără și Cristian Diaconescu.