Noi devieri ale traficului la Piația Unirii

Noi devieri temporare ale traficului sunt instituite în Piația Unirii începând de luni, 06 octombrie.

Șoferii trebuie să știe că nu vor mai putea circula în zona fântânii centrale din Piața Unirii, urmând să folosească rutele alternative stabilite de către specialiștii Primăriei Municipiului București. Acestea sunt:

Dinspre Piața Alba Iulia – dreapta prin fața Magazinului Unirea, apoi stânga pe drumul provizoriu spre Parlament.

Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir – înainte prin fața Magazinului Unirea și stânga pe drumul provizoriu, spre Parlament.

Dinspre Parlament – dreapta pe lângă Patriarhie către restaurantul Horoscop și tot înainte pe Splaiul Independenței sau pe Bulevardul Unirii către Sectorul 3

Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat și planul de lucru din perioada următoare.

„ În total, muncitorii au intregrat până acum peste 650 de tone de armătură în piloții forați și peste 4.000 de metri cubi de beton turnat, ceea ce înseamnă că, în scurt timp, vom putea turna și prima secțiune a noului planșeu. Sunt convins că, dacă vom reuși să menținem acest ritm, vom reuși să încheiem lucrările de punere în siguranță a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit ințial”, a mai afirmat Daniel Băluță.

El a făcut publice, în premieră, și informații legate de un alt proiect deosebit de important pentru transportul public al Capitalei.

„Pentru prima dată la nivelul Municipalității, reușim să punem la aceeași masă toate autoritățile cu atribuții legate de transportul public, pentru ca Piața Unirii să se transforme într-un nod intermodal de transport care să conecteze transportul public de suprafață cu cel din subteran. Mai exact, tramvaiul cu metroul, fix așa cum am arătat că se poate, la Eroii Revoluției. Așa cum probabil știți deja, PUZ-ul necesar conectării liniei de tramvai între Piața Unirii și Piața Sf. Gheorghe nu a trecut de Consiliul General și va fi refăcut, pentru că în varianta actuală, PUZ-ul nu reglementa complet transportul public din Piața Unirii. Vă mărturisesc că nici eu, personal, nu eram de acord cu acest PUZ, pentru că, spre exemplu, nu lua în calcul necesitatea construirii unui nou pasaj pietonal subteran care să facă legătura între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, în condițiile în care se știe că actualul tunel face față cu greu transbordării călătorilor de la o stație la alta”, a dezvăluit edilul, mulțumind tuturor actorilor publici implicați în acest proiect.

Băluță a ținut să precizeze:

„Odată ce aceste investiții vor fi finalizate, tramvaiul și metroul vor fi conectate, după modelul care deja funcționează la Eroii Revoluției, prin scări, lifturi și escalatoare, astfel încât oamenii care ajung cu tramvaiul la Piața Unirii să poată ajunge la metrou, în subteran, chiar din refugiul stației de tramvai și invers“.