Noi locuri de cazare la Jilava

Penitenciarul Bucureşti Jilava beneficiază de încă 124 de noi locuri de cazare, urmând ca anul acesta să fie construite alte 100, a anunţat, marţi, Ministerul Justiţiei.

Potrivit unui comunicat al MJ transmis AGERPRES, marţi, ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a efectuat o vizită de lucru la Penitenciarul Bucureşti Jilava în contextul finalizării a 124 de noi locuri de cazare la această unitate.

Realizarea acestei investiţii vine în continuarea noilor locuri de cazare realizate în anul 2022 (52 de locuri) şi în 2023 (210 de locuri), lucrările urmând să continue şi în viitor, pentru anul 2024 fiind deja semnat contractul pentru construcţia altor 100 de locuri noi de cazare care vor fi finalizate tot anul acesta, menţionează sursa citată.

„Penitenciarul Bucureşti Jilava realizează an de an investiţii pentru realizarea de noi locuri de cazare la standarde europene, 124 tocmai au fost finalizate. Investiţiile totale numai la acest penitenciar în 2023 şi în 2024 până în prezent sunt de aproape 6,4 milioane lei, dintre care aproape 6 milioane spaţiile propriu zise, iar restul pentru dotările aferente. Este un efort major pe care statul român îl face pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie. Reamintesc faptul că anul acesta au început, pentru prima dată după anul 2000, lucrările la unităţi noi ale sistemului penitenciar, la Unguriu (jud. Buzău) şi la Berceni (jud. Prahova). La finalul acestui an vom avea 20% grad de execuţie a lucrărilor, ceea ce este spectaculos. Reuşim într-un an de zile ceea ce nu s-a reuşit în ultimii 30 şi ceva de ani în România. Sper ca ANP să continue în ritmul acesta, pentru că realmente este nevoie de infrastructură nouă în sistem”, a declarat Alina Gorghiu, citată în comunicat.

Conform Ministerului Justiţiei, Penitenciarul Bucureşti Jilava are un efectiv de 1.156 de persoane private de libertate, iar vizita ministrului a cuprins şi o analiză a experienţei acumulate în domeniul organizării muncii acestora, în contextul în care unitatea este în mod constant între primele trei din ţară după numărul deţinuţilor folosiţi la muncă şi după cuantumul veniturilor realizate.

„În prezent, sunt deschise 74 puncte de lucru cu 632 deţinuţi (54,67%) din care 411 muncesc în interiorul penitenciarului, în interesul locului de deţinere (bucătărie, grădină, construcţii, etc.), patru deţinuţi sunt selecţionaţi în regim de prestări servicii în interiorul locului de deţinere şi 217 în exterior. Dintre aceştia, 54 de deţinuţi în regim deschis muncesc fără supraveghere. Veniturile realizate din munca deţinuţilor în anul 2023 au fost de 8.956.625 lei iar în anul 2024, până în prezent, ele sunt la un nivel de 4.557.351 lei (60.12 % din planul propus). De asemenea, Penitenciarul a realizat în anul 2023 o producţie proprie de legume de 52,59 tone (128,4% din necesarul unităţii)”, arată MJ.