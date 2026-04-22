Noi reguli: Tăierea arborilor de pe terenuri private, pedepsită penal

Potrivit acesteia, ”ce s-a întâmplat în parcul IOR, dacă se mai repetă şi în alte parcuri, să fie sancţionat cu închisoarea”.

Prea puţine spaţii verzi

”Oraşele noastre şi-aşa au prea puţine spaţii verzi. Haideţi să nu le mai lăsăm pradă mafiei imobiliare”, avertizează ministrul Mediului.

În noiembrie 2025, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţa că a publicat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care modifică art. 140 alin. (1) din Codul silvic, stabilind un regim penal clar pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spaţiile verzi aflate în intravilanul localităţilor.

”Nu putem vorbi despre oraşe sănătoase atâta timp cât legislaţia permite, prin omisiune, distrugerea arborilor din parcuri şi spaţii verzi.

În situaţii precum cele din IOR, instituţiile s-au lovit de limitele legii în vigoare.

Vid legislativ

Prin această Ordonanţă vom putea corecta un vid legislativ şi stabili clar că tăierea abuzivă a arborilor din spaţiile verzi urbane este o faptă penală.

Oraşele au nevoie de protecţie reală, nu doar declarativă”, a declarat atunci ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Regim penal

Decizia de a introduce un regim penal vine în contextul unui fenomen în creştere.

Potrivit Ministerului Mediului, Bucureştiul a pierdut peste 500 de hectare de spaţiu verde în ultimele decenii.

În Parcul IOR au fost defrişaţi ilegal peste 1.500 de arbori, situaţie în care autorităţile nu au putut aplica actualele prevederi ale Codului silvic deoarece terenul era încadrat la categoria ”curţi construcţii”.