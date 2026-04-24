Nou conflict politic: George Simion, reclamat oficial la CNCD de USR

Potrivit unui comunicat USR, în cadrul intervenției sale, liderul AUR ar fi utilizat termenul „paraplegic” într-un mod considerat jignitor.

USR citează declarația Crinei Steliana Țugui:

„Când George Simion a ales să îl numească pe Nicușor Dan «paraplegic» în sens jignitor, nu a atacat doar o persoană, ci a transmis un mesaj dureros către o întreagă comunitate: că viețile noastre pot fi folosite ca insultă.

Am 46 de ani, studii economice și folosesc un scaun cu rotile din 1999, în urma unui accident. Am depus această sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu doar pentru mine, ci pentru toți cei care au fost reduși la o etichetă folosită ca insultă. Cuvinte precum «autist», «paraplegic» sau «handicapat» nu sunt arme retorice și nu ar trebui folosite pentru a umili. Ele descriu realități de viață, anumite dizabilități, nu defecte morale.

Noi, persoanele cu dizabilități, suntem oameni în întregime. Nu suntem mai puțin valoroși, nu suntem mai puțin capabili de muncă, de iubire sau de contribuție. Avem nevoie de bariere mai puține în societate – bariere fizice și culturale care ne exclud de multe ori de la viața publică. Dar aceste bariere nu pe noi ne fac mai puțini civilizați, ci pe cei care le ridică.

Demnitatea nu este negociabilă. Limbajul contează. Iar respectul nu ar trebui să fie o opțiune, ci o obligație”, a declarat aceasta.

În sesizare, USR solicită CNCD constatarea și sancționarea faptelor în baza Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, invocând discriminare directă și comportament care aduce atingere demnității umane și creează un climat ostil, intimidant și degradant.

De asemenea, se solicită aplicarea unei sancțiuni contravenționale și obligarea părții reclamate la publicarea unui rezumat al hotărârii CNCD în mass-media.

USR transmite că „utilizarea dizabilității ca instrument de atac politic este inacceptabilă într-o societate democratică și contribuie la stigmatizarea și marginalizarea persoanelor vulnerabile”, făcând apel la responsabilitate în discursul public și respectarea demnității umane.