NY Times: Trump, aproape de victorie

Mai sunt de contabilizat multe voturi în statele cheie pentru alegerile din SUA, dar The New York Times consider că Donald Trump va câștiga scrutinul. Kamala Harris ar trebui să câștige alegerile în Pennsylvania, Michigan și Wisconsin pentru a-și asigura voturile necesare in Colegiul Electoral, însă Trump conduce în toate aceste state. Șansele de victorie ale lui Trump sunt estimate la 89%.

Donald Trump a castigat Carolina de Nord si conduce in Nevada, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia. Acestea sunt cele sapte state cheie in aceste alegeri.

Modelul electroral folosit de The New York Times estimează ca Trump va obține 299 de voturi în Colegiul Electoral, iar Kamala Harris 239 de voturi. Trump conduce, la o distanță mult mai mică, și în ce privește votul popular.

Liderul Camerei Reprezentanților, Mike Johnson se îndreaptă spre reședinta lui Trump, în Florida, pentru a celebra victoria, transmite CNN, adăugând că democrații speră încă într-o răsturnare de situație.

Această răsturnare de situație poate veni la numărătoarea voturilor prin corespondență, cele care au contribuit mult la victoria lui Joe Biden în 2020. Însă CNN a observat că procentul voturilor prin corespondență (care au înclinat în mod tradițional către candidatul democrat) a scăzut față de alegerile din 2020, inclusive in statele decisive, ceea ce indică, din nou, un avantaj pentru Donald Trump.

La alegerile pentru Senatul SUA, Partidul Republican a obținut două mande în plus, ajungând la 50 și este aproape de a-și asigura majoritatea.

La alegerile pentru Camera Reprezentanților, Partidul Republican, care deține acum majoritatea, a reușit să obțină un mandat în plus; numărătoarea continuă în multe state.