O campanie împotriva României?

Mitul vizelor ca interdicție de intrare în SUA a supraviețuit din anii Cortinei de Fier. Ba a devenit și o valoare politică. Dacă tot circulăm liber prin Europa, de ce să n-o facem și în SUA? De ce să nu avem liber și la americani dacă ungurii și ceilalți din Europa au? Nu sunt americanii aliații noștri? Nu „suntem mai apărați ca oricînd”? Pe lîngă mărirea pensiilor și a salariilor, pe lîngă reducerea prețurilor (sictir pentru păcăleală!), pe lîngă reducerea cheltuielilor publice (sictir – exact pe dos!), Guvernul Ciolacu a lansat o campanie publică și pentru asta.

Uite așa, m-am trezit în fața unui spot video. Publicitate curată, ca la detergenți!

„Tu poţi califica România în Visa Waiver. Dacă ai orice tip de viză SUA, valabilă sau expirată de mai puţin de 4 ani, aplică acum pentru o viză nouă de tip B1 sau B2.

E simplu. Nu trebuie să mai mergi la interviu. Doar aşa putem califica România în Programul Visa Waiver şi românii vor putea călători în Statele Unite fără viză. Aplică Acum!

„Ne putem califica doar până la 30 septembrie 2024”, se spune în clipul video.

Adică, să ne mobilizăm ca la strînsul de PET-uri și ambalaje, ca la plata taxelor etc. „Să punem umărul” în așa fel încît țara noastră să nu mai fie codașă și compatrioții noștri să nu mai stea la coadă cu africanii și cu asiaticii și cu țări de mîna a șaptea. Drept pentru care Consiliul Național al Audiovizualului a recomandat televiziunilor și radiourilor difuzarea gratuită a mesajului (spotului).

El este rezultatul unei să-i zic tot șmecherie – recomandată de partenerii noștri. Reînnoiți-vă vizele sau prelungiți-le. Cei care au avut sau mai au vize valabile nu vor fi respinși și astfel scade procentul de respinși! Ei nu încalcă legea, noi trecem printre criterii!

Toți credem că trucul ne ajută fără să ne întrebăm dacă nu cumva ar trebui să mai așteptăm pînă cînd procentul de respinși să intre în limite acceptabile? Nu cumva asta înseamnă că guvernul ar trebui să se concentreze pe dezvoltare și pe creșterea calității vieții în așa fel încît românii să viseze mai puțin la „plecat în America”?

O fi bine sau o fi rău dacă intrăm în programul Visa Waiver? Liber la circulat în Europa a golit o parte din țară? Care vor fi efectele la „liber în America”?

Pentru Marcel Ciolacu și ceata lui și pentru alți funcționari publici, programul Visa Waiver este un mare ambîț. Să vrăjească și să gîdile electoratul cu marele succes izbutit numai de piețarul din Buzău!

La puțină vreme după căderea comunismului, a început promovarea insistentă a unei găselnițe numite „Loteria Vizelor”. Și pentru SUA, și pentru Canada. Am publicat și eu (gratuit) anunțurile ambasadelor SUA și Canadei, convins fiind că fac un bine pentru cei care își doresc foarte mult să plece pentru reîntregirea familiei. Libertatea de atunci avea un alt sens decît acum. Și mulți au cîștigat și au plecat definitiv din România. Presupuneam atunci că Loteria asta funcționa cu o probabilitate pură. Așa am crezut. Ca tot ardeleanul, peste ani, am aflat cum pentru Canada cîștigau mai ales profesiile deficitare în această țară. Adunau oamenii de care Canada avea nevoie. Și de atunci am hotărît să nu mai promovez loteriile și plecările. Încă de atunci, România începea să piardă cele mai valoroase bunuri ale sale: forța de muncă și inteligența.

Acum se poate călători mai simplu. S-a schimbat filosofia din vremea Cortinei de Fier. Multe țări în loc să interzică racolează sau atrag. Te trag de mînecă să mergi pe la ei și să lași niște bani sau niște specialiști și în economia țării lor. În zilele noastre, poți călători aproape oriunde. Chiar și în Canada și SUA. Canada a cam renunțat, iar pentru SUA există vize, procedurile nu mai sunt atît de draconice, iar cine are nevoie n-are decît să se programeze, să depună și să convingă. Cei care au rude primesc. Vize pentru turism există, pentru studii, la fel, chiar și vize pentru muncă (în cazul studenților și tinerilor incluși într-un program de activități sezoniere).

Guvernul Ciolacu, pe lîngă atîtea campanii eșuate, mai susține una pentru Viza Waiver. Adică includerea României într-un program care să permită cetățenilor români să călătorească fără vize în SUA.

O fi bine? O fi rău?

Romii oricum trec prin Mexic.

Ne dă mîna să pierdem încă zeci de mii de meseriași buni, de studenți și de intelectuali valoroși?

Nu cumva suntem ținta unei campanii publicitare care ar putea produce efecte împotriva noastră?