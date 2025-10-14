O discuție privată a lui Trump, surprinsă de microfoane

Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat pe Donald Trump dacă ar putea să se întâlnească cu fiul acestuia, Eric, vicepreşedinte executiv al Trump Organization.

Trump şi Prabowo, care au fost filmaţi, păreau să nu ştie că microfonul era pornit şi le înregistra conversaţia. In discuție, Prabowo se referă la o regiune care „nu este sigură din punct de vedere al securităţii” şi apoi îl întreabă pe Trump: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?”

Trump spune: „Îl voi pune pe Eric să te sune. Să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi pune pe Eric să te sune.”

Din înregistrarea audio nu reiese clar dacă cei doi se refereau la Trump Organization sau la vreo afacere în care este implicat preşedintele sau familia sa.

Eric și Donald Trump Jr. sunt vicepreşedinţi executivi ai Trump Organization, care are operaţiuni comerciale în domeniul imobiliar, ospitalitate şi proiecte bazate pe blockchain. Conform site-ului său web, compania operează un club de golf în afara capitalei indoneziene Jakarta. O altă proprietate din Indonezia, un club de golf şi un resort în Bali, figurează pe site-ul web ca proiecte care se vor realiza „în curând”.