O discuție privată a lui Trump, surprinsă de microfoane

Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat pe Donald Trump dacă ar putea să se întâlnească cu fiul acestuia, Eric, vicepreşedinte executiv al Trump Organization.
Trump şi Prabowo, care au fost filmaţi, păreau să nu ştie că microfonul era pornit şi le înregistra conversaţia. In discuție, Prabowo se referă la o regiune care „nu este sigură din punct de vedere al securităţii” şi apoi îl întreabă pe Trump: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?”
Trump spune: „Îl voi pune pe Eric să te sune. Să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi pune pe Eric să te sune.”
Din înregistrarea audio nu reiese clar dacă cei doi se refereau la Trump Organization sau la vreo afacere în care este implicat preşedintele sau familia sa.
