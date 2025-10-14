Suntem foarte aproape de a cunoaște numele tuturor echipelor naționale africane care câștigă grupele și merg direct la turneul final al CM 2026. Maroc și Tunisia și-au obținut primele biletele, cu câteva săptmâni în urmă. Au urmat Algeria și Egipt, calificări normale. Marți, a fost însă o zi istorică pentru o țară care are locuitori cât două sectoare din București, adică 420.000.

Este vorba despre reprezentativa statului Insulelor Capului Verde care a învins acasă în meciul decisiv pe cea mai slabă echipă din grupă, Eswatini, cu 3-0. Titular la această națională este jucătorul Oțelului Galați, Joao Paulo, care a fost și acum pe teren.

În țară guvernul a decis să acorde locuitorilor posibilitatea de a fi conectați numai la marele eveniment istoric și nu la activitatea zilnică de la locurile de muncă, acordând zi liberă. Calificarea a fost sărbătorită de toți locuitorii inclusiv pe parcursul nopții, dar fără incidente.

În zona europeană, marți s-au consemnat câteva mari suprize. Cu doi atacanți de Premier League, Isak și Gyokeres, valorând împreună 240 de milioane euro, Suedia s-a făcut de rușine acasă, cedând cu 1-0 în fața Kosovo, care devine favorita la locul 2, de baraj. Pentru România, e o veste excelentă deoarece Suedia era peste noi în ierarhie și astfel cresc șansele nopastre de a prinde o clasare în a doua urnă valorică la tragerea la sorți a meciurilor din baraj.

O altă surpriză s-a consemnat în meciul Macedonia de Nord – Kazahstan, terminat cu un surprinzător 1-1. Este un rezultat care vine ca o mănușă tricolorilor, deoarece Belgia, care s-a impus cu 4-2 în Țara Galilor are 99 la sută șanse să termine prima în grupă, cu Macedonia de Nord a doua, posibil la baraj cu noi, dacă vom învinge în Bosnia. Pentru că galezii acum își văd compromise șansele inclusiv la locul 2. Meciul acesta fost întrerupt scurt timp, pentru a fi evacuat un șobolan care pătrunsese pe gazon.