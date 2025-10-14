Noua amenințare nucleară a lui Medvedev

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a lansat un nou avertisment nuclear, după semnalele că Washingtonul ar putea autoriza transferul de rachete americane Tomahawk, cu rază lungă de acțiune, în Ucraina.

Luni, la bordul Air Force One, în drum spre Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat că rachetele Tomahawk sunt o „armă foarte ofensivă”, menționând: „Sincer, Rusia nu are nevoie de așa ceva”.

Marile publicații americane și europene au relatat că Trump „ar putea” aproba trimiterea rachetelor. Sunt rachete capabile să lovească Moscova. Luna trecută, Trump a surprins susținând că Ucraina ar putea încă „câștiga” războiul și, de fapt, să recâștige teritoriul. Iar, pe 13 octombrie, Trump a confirmat că urmează să-l primească pe 17 octombrie, la Casa Albă, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în cea de a treia vizită a preşedintelui ucrainean în Statele Unite de la revenirea lui Trump

Dmitri Medvedev a scris, pe Telegram, ca trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina „s-ar putea termina prost pentru toată lumea… mai ales pentru Trump însuși”. „S-a spus de sute de ori, într-un mod inteligibil chiar și pentru american, că este imposibil să distingi o rachetă nucleară Tomahawk de una convențională în zbor”, a mai remarcat Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei. ”Aceste rachete vor fi lansate nu de Kievul lui Bandera, ci de Statsle Unite. Nu putem decât să sperăm că aceasta este o alta amenințare goala, cauzată de negocierile prelungite cu un clovn plin de cocaină. Ca aceea cu trimiterea submarinelor nucleare”. Medvedev face aluzie la doctrina strategică rusă. Într-un scenariu în care liderii ruși suspectează că asupra Rusiei urmează să fie lansată o bombă nucleară, armata ar avea dreptul să răspundă la fel, cu arme nucleare.

În ultimele două luni, Trump și Medvedev și-au transmis mesaje amenințătoare, în special legate de faptul că Trump a declarat că trimis submarine nucleare undeva în apropierea Rusiei Rusia.

Până acum, totul s-a limitat la invective pe rețelele de socializare și nu a existat niciun exemplu clar de plasare a forțelor strategice ale vreuneia dintre părți în stare de alertă.

Însă ultimul mesaj al lui Medvedev este menit să fie un avertisment clar privind „linia roșie” către Washington – că lucrurile s-ar putea escalada rapid și incontrolabil în Ucraina dacă SUA trimit rachete Tomahawk împotriva Rusiei.

Între timp, președintele Zelenski a încercat să precizeze că nu va viza decât obiective militare cu rachetele Tomahawk, în încercarea de a convinge Washingtonul că aceste arme pot fi desfășurate „responsabil”. ”Avem nevoie să discutăm despre o serie de măsuri pe care vreau să i le propun preşedintelui”, a anunţat Zelenski, vorbind despre vizita la Washington. ”Subiectul principal va fi apărarea antiaeriană, dar voi avea întâlniri şi cu întrerprinderi din sectorul energiei”, a mai spus el.