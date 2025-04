O viață dedicată scenei jucând propriul rol

Eugene Jenő Kéméndy, de la a cărui naștere se împlinesc marți, 8 aprilie, 165 de ani, este una dintre acele unice și interesante personalități ale artiștilor străini din Munchen-ul sfârșitului de secol XIX. A fost fotograf, costumier, scenograf, pictor, inovator, dar și om de afaceri. A trăit o viață dedicată scenei jucându-și propriul rol.

S-a născut la 8 aprilie 1860 în Orăștie, fiind fiu de funcționar public din localitate.

Abilitățile artistice ale lui Jenő Kéméndy erau deja evidente în copilărie, așa că a fost trimis la studiu întru început la școala de modele din Budapesta , iar din 1879 își continuă studiile cu maeștrii Benczúr Gyula, la Budapesta și Rudolf Seit la Academia de Arte Plastice din München unde obține diploma universitară. A petrecut mai mult de un deceniu în capitala bavareză.

A fost un fenomen ciudat și rar, la vremea lui. Vedea clar tendințele artistice importante ale timpului său și cum, în lumina acestora, vorbea despre propriile sale realizări artistice fără amăgire de sine, cu o onestitate aproape auto-depreciată. În 1892, după întoarcerea din München, când își vânduse deja cea de-a suta miniatură – cu care a câștigat o mică avere -, scria: „Să nu credeți, domnule editor, că acest succes m-a îngrășat foarte tare. Sunt alături de el ca cineva care înșală cărți: la început o face cu prudență, mai târziu văzând succesul se obișnuiește cu ea de multe ori, cu capul sus în lume, cel mai firesc și sigur că o face în lume. Am dobândit această certitudine La început mi-a fost rușine în fața colegilor mei, care știu mult mai multe decât mine, dar mi-a fost teamă că înșel lumea cu munca mea inutilă, neartistică, nu am găsit articolul care a intrat în modă și că nu am reușit niciodată la ce mă străduiam când eram student, am renunțat la ambiția mea.”

Reprezentarea fidelă a naturii și a realității, „pictură fără interes, fără nicio înfrumusețare, fără intenție sau respect pentru publicul pe care se dorește să-l mulțumească” — aceasta a fost aspirația noii generații, pe lângă care, desigur, expozițiile au fost inundate și de „articolele” despre care vorbea Kéméndy. Acest articol, în ceea ce privește genul său, a fost de genul „deschizător de ochi”, care și-a tras în mare parte tema din romanele de pânză și al cărui fundal a fost uneori rococo, când Imperiu, când mediul german de tablă.

Reprezentarea colorată, asemănătoare cu materialele, a costumelor și a interioarelor a fost izbitoare în imagini. Lumea materială a devenit adesea independentă, aproape ca o natură moartă, iar această trăsătură a fost cea în care influența așa-zisului „pilotism” a predominat cel mai puternic. Kéméndy a venit la München în 1879 la vârsta de optsprezece ani, după un an de studii la Budapesta.

Încă nu a obținut succes la Școala de Modele, a fost acceptat doar pentru un semestru de probă pentru că Bertalan Székely l-a găsit slab la desenul figurativ. Totuși, la Academia din München, după ce a părăsit „rușind” clasa Benczur după câteva luni, a fost premiat de două ori la clasa lui Rudolf Seitz, care a urmat o direcție mai decorativă. Pe lângă studiile academice, a compus și acasă de la sfârșitul celui de-al doilea an, sau mai bine zis a pictat scene pline de umor. Povestea seducției sale a povestit-o astfel: „Odată ce am făcut o copie mică a unuia dintre studiile mele școlare, un preot care fumează, și fiind lipsit de bani, l-am dus la comerciantul de artă al lui Fleischmann. Pot spune că m-aș

fi dus să fur cu capul mai sus decât să-mi ofer poza. În mod miraculos, au cumpărat poza și au plătit-o pentru ea, fără chilipiruri imperiale. Menționez acest caz recent, când au plătit patru sau cinci mii pentru un tablou. La sfârșitul anului, am primit o medalie de argint pentru același preot, tot pentru Tivornya. Apoi am plecat de la academie și am început să pictez tablouri din secolul al XVI-lea și chiar și câteva jafuri. etc. și m-am descurcat destul de bine”.

Pe lângă lucrările de artă plastică, au mai fost și lucrări de teatru mai mici. Picturile sale au fost prezentate publicului pentru prima oară în 1881 la Budapesta.

În 1887 a studiat istoria picturii la Paris.

Picturile lui sunt în mare parte decorurile scenelor de teatru, imaginile de gen și abilitățile sale au fost judecate realist. A fost un artist prolific acumulând nu doar cunoștințe ci la o vârstă fragedă devine foarte bogat de pe urma muncii sale.

În 1898 a numit supraveghetor șef al Operei Regale din Ungaria și al Teatrului Național. În această calitate, îndatoririle sale au inclus nu numai scenografia, ci și toate elementele spectacolului de scenă, inclusiv iluminatul, tehnologia mecanică și sarcinile administrative asociate. Kéméndy s-a aruncat în muncă cu mare energie. El a dezvoltat un nou sistem de reducere a costurilor și a proiectat el însuși costumele. În ceea ce privește ideile sale scenice, cu siguranță s-a bazat inițial pe spectacolele de teatru și operă (Wagner, Verdi) pe care le-a văzut la München. La acea vreme,

„Meiningenismul” dominase timp de două decenii etapele germane, ceea ce era unul dintre cele mai interesante fenomene din istoria culturală germană. În conformitate cu abordarea retrospectivă atotpenetrantă și definitorie, teatrul și-a creat și propriul istoricism. II. György, Ducele de SachsenMeiningen, și-a fondat propriul teatru de curte (Die Meiningen) în 1874, care a fost folosit pentru spectacole interne și străine. Ei s-au străduit pentru realitatea, „autenticitate istorică” în spectacolele lor, motiv pentru care ducele a studiat cu atenție istoria costumelor și istoria culturală atunci când a creat decorurile, costumele și recuzita. Cu cererea de fidelitate completă a perioadei, pe scenă au fost folosite materiale nobile, mobilier și artefacte originale, arme, armuri sau copiile lor fidele, iar imaginea de ansamblu a scenei a fost, de asemenea, foarte influențată de picturile celebrelor tablouri istorice contemporane, Makart, Piloty și alții, care s-au străduit pentru fidelitatea aceleiași perioade. Cu toate acestea, Ducele de Meiningen a folosit și efecte noi, necunoscute anterior, în actorie, cum ar fi scene de mulțime, care mai târziu au avut un efect asupra transformării scenei în sine.

În rezolvarea problemelor tehnice ale etapei, Kéméndy a putut să-și folosească atracția și cunoștințele de tehnologie și mecanică. Pe lângă trucurile scenice care au uimit publicul, precum dragonul în mișcare și de opt metri al lui Siegfried, care suflă foc sau structura zburătoare pe care a creat-o pentru comoara Rinului, pe care a conceput-o pentru a muta sirenele care înotau în apă, el a reformat fundamental și spațiul scenic. În locul scenei rotative obișnuite, a folosit o scenă glisantă și un sistem de coborâre împărțit pe benzi, iar în locul așa-numitelor intradose și spoturi a folosit reflectoare direcționate de la podurile superioare și de la sală.Iubitor al sportului pe două roți, Jenő

Kéméndy, fost primul care a făcut un tur complet, cu bicicleta, al Marii Britanii.

Activitatea sa nu se rezumă doar la teatru, fire inventivă nu se oprește la cei oferă tehnica vremii sale, ci o îmbunătățește, astfel înregistrează mai multe invenții în domeniul fotografiei. Devine proprietarul unei fabrici de anvelope pentru biciclete în America, dar nu o păstrează și începe aceiași activitate în Germania, dar cum interesul Europenilor pentru biciclete era scăzut, la acea vreme, falimentează.

Acesta este momentul, în anul 1895, când baronul Elek Nopcsa l-a chemat acasă, fapt ce concretizat în același an, devenind supraveghetorul secund al teatrelor de stat (Opera, Teatrul Național din Budapesta) alături de Augustin Spannraft . Trei ani mai târziu, a demisionat.

În timpul călătoriilor sale a studiat soluțiile scenice pe care companiile de teatru le găseau pentru punerile în scenă. Lucrările sale cele mai semnificative au fost create în timpul intenției lui Miklós Bánffy, care era receptiv la artele plastice . El a stabilit o relație fructuoasă cu Sándor Hevesi .

În ultimii ani a muncit cu Gusztáv Oláh, pe care și la ales ca succesor.

A primit medalia de aur la Expoziția Mondială de la Paris din 1900, pentru desenele sale la piese din Shakespeare și Molière .

În 1923 a devenit un membru pe viață al Casei de Operă Maghiare.

Fiind preocupat de problemele de scenei, Maghiare, care se aflau deja în fruntea teatrelor Europene, la sfârșitul secolului, a inovat ne-întrerupt și a uimit cu succes publicul profitând la maxim de marile facilități ale Operei Maghiare .

Din 1916 a folosit și proiecția de film ca element vizual (în piesele „Regina Șebei” și „The Walkür ”).

Scenografiei și costumele de la începutul carierei au arătat chiar influența meiningenismului, iar cele mai târzii combină realismul și imaginea, iar în unele dintre elementele lor se manifestă și influența Art Nouveau. Modelele sale de costum reprezintă un nivel și mai ridicat decât peisajul său.

Datorită practicii teatrale a epocii, munca sa ca designer nu poate fi măsurată cu exactitate. A lucrat împreună cu Ignác Ujváry și Hevesi. Unele dintre imaginile scenografie ale sale se află în colecția Galeriei Naționale Maghiare.

A trecut în eternitate la Budapesta, în 25 iunie 1925.

