O viață răpită de o condamnare nedreaptă

Nu a existat nicio dovadă care să o fi legată de crimă, în afară de o mărturisire pe care a dat-o sub sedare puternică într-un spital de psihiatrie, a constatat o analiză a cazului ei.

Acum, în vârstă de 64 de ani, se crede că ea a executat cea mai lungă condamnare a unei femei din istoria SUA, potrivit reprezentanților ei.

Echipa ei juridică a spus că sunt recunoscători că doamna Hemme s-a reunit în sfârșit cu familia ei și vor „continua să lupte” pentru a-și reabilita numele.

Deși nu mai este încarcerată, cazul ei este încă în curs de revizuire.

Hotărârea inițială de 118 de pagini a judecătorului Ryan Horsman, care îi anula condamnarea, a venit pe 14 iunie. Se spunea că avocații doamnei Hemme aveau dovezi clare ale nevinovăției sale, inclusiv dovezi care nu au fost date echipei sale de apărare la momentul respectiv.

„Această instanță constată că totalitatea probelor susțin o constatare a nevinovăției reale”, a concluzionat judecătorul Horsman.

Analiza a constatat că poliția locală a ignorat dovezile care indicau în mod direct unul dintre propriii ofițeri – Michael Holman – care mai târziu a intrat în închisoare pentru o altă crimă și a murit în 2015.

Camionul lui Holman a fost văzut în zonă în ziua crimei, alibiul său nu a putut fi coroborat și a folosit cardul de credit al Patriciei Jeschke după ce a susținut că l-a găsit într-un șanț.

O pereche de cercei de aur distinctivi identificați de tatăl lui Jeschke au fost găsiți și în casa lui Holman.

Nimic din toate acestea nu a fost dezvăluit echipei de apărare a doamnei Hemme la momentul respectiv.

Doamna Hemme a fost interogata de poliție de mai multe ori sub influența medicamentelor antipsihotice și a unui sedativ puternic, după ce a fost internată involuntar într-un spital de psihiatrie. Ea a primit tratament psihiatric ocazional de la vârsta de 12 ani.

Răspunsurile ei au fost „monosilabice” și „nu știa pe deplin ce se întâmplă”, au arătat documentele instanței și uneori abia își ținea capul drept și suferea din cauza spasmelor musculare – un efect secundar al medicamentelor.

Analiza judecătorului Horsman a remarcat că nicio dovadă criminalistică nu a legat-o pe doamna Hemme de crimă. Ea nu avea niciun motiv și nu existau martori care să o lege de crimă.

Sandra Hemme a părăsit în sfârșit închisoarea vineri. Va locui cu sora ei.

După eliberare, s-a reunit cu familia într-un parc din apropiere, unde și-a îmbrățișat sora, fiica și nepoata.

Tatăl ei a fost internat în spital și a primit îngrijiri paliative în această săptămână. Echipa ei de avocați a spus că plănuia să-l viziteze cât mai curând posibil.

Avocatul apărării Sean O’Brien a spus pentru Star că va avea în continuare nevoie de ajutor, deoarece și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în închisoare și nu era eligibilă pentru asigurările sociale.

BREAKING: Sandra Hemme has been freed after spending 43 years in prison in Missouri for a murder likely committed by a cop. Her prison term marks the longest known wrongful conviction of a woman in U.S. history. https://t.co/MigMiUuFw6

— Katie Moore (@katie_reports) July 19, 2024