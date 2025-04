O voce modernă a politicii românești

Politica a fost mereu o « arenă», pentru că este un spectacol de confruntare necesar şi obligatoriu pentru funcția sa, eminamente reprezentativă a poporului ; pentru că actorii – în roluri principale, secundare – care joacă după scenarii, improvizează şi reuşesc să convingă sau sunt în afara rolului, sunt personaje reale, oameni politici implicaţi fie cu probitate profesională şi constiinţă civică, fie că scopul lor în principal este urmărirea intereselor personale, dar rare sunt personalităţi cu aspiraţii înalte.

Marile personaje politice despre care mai vorbim, aparţin unui trecut din ce în ce mai îndepărtat, pentru că natura nobilă a politicii a fost în cursul timpului erodată şi mistificată. Competiţia între programele partidelor ar trebui să desemneze câştigatori pe cei care au cel mai bun program pentru ţară, cu măsuri adaptate şi eficiente, cu oameni pregătiţi, cu probitate morală şi intelectuală. Din nefericire, competiţia de astăzi duce lipsă de valori morale, adversarul este duşmanul care trebuie scos din arenă, oameni de bună credinţă îşi fac greu un loc meritat şi util societăţii.

Oare de ce are nevoie poporul român în această perioadă istorică tensionată? El simte imperios lipsa unui adevărat preşedinte patriot, ales de popor nu impus din exterior, care să se identifice cu ţara şi poporul său, cu o dimensiune intelectuală, expert în diplomaţie pentru a putea construi partenariate echitabile în interesul României, duce lipsa unor instituţii restructurate, unor politicieni moderni, foarte bine pregătiţi profesional, aleşi din sânul meritocraţiei, nu al sforarilor şi cleptocraţiei cu care ne-au obişnuit. Este obligatorie o relaţie armonioasă şi clarvăzătoare cu UE şi cu SUA.

Avem nevoie de valori autentice, ceea ce mă îndeamnă să vă prezint profilul unui politician de ţinută, cu o autentică conştiinţă civică, un spirit critic şi o aleasă moralitate, diferit de mulţi politicieni « grei » care au trădat această nobilă misiune. Este vorba de Ramona Ioana Bruynseels, deputată AUR de Cluj. Dacă în acest moment, formaţiunea politică AUR se bucură de percepţia unui partid respectat de o bună parte a cetăţenilor României, dincolo de meritul liderului său, George Simion, un rol important îi revine, printre alte personalităţi ale partidului, cum ar fi Petrişor Peiu, Marius Lulea, Gheorghe Piperea, şi acestei politiciene de valoare din rândurile sale. Parcursul său – licenţiată a Facultăţii de Drept de la Cluj, a şcolii de guvernare J.F. Kennedy de la Harvard, cu o experienţă în sectorul financiar-bancar, cât şi în administraţia publică – face din ea o persoană solid profesional şi o redutabilă competitoare. Numai ignoranţa voită a unora i-au împiedicat afirmarea deplină a personalităţii şi a calităţilor sale. Însă indubitabil, Ramona Bruynseels face parte din meritocraţia politicii româneşti, destul de restrânsă de altfel. Autenticitatea convingerilor, eleganţa exprimării sale, rigoarea în tot ce întreprinde, au contribuit în mod evident la schimbarea imaginii partidului, aspect remarcat de mulţi.

Bruynseels consideră arcul peste timp între sacralitate-identitate-modernitate ca un fundament al unei Europe armonioase; pentru ea, transmiterea reprezintă un factor esenţial în educaţia tinerei generaţii. Constituie rolul formator, esenţa unei sinergii spirituale şi morale a tineretului. Un alt aspect important al profilului său spiritual este ataşamentul faţă de credinţă, fiind printre puţinii politicieni care afirmă că Europa, prezervând aspectul laic al societăţii, trebuie să respire prin cei doi plămâni ai ei, catolicismul şi ortodoxia.

AUR are în echipa sa această personalitate cu un enorm potenţial şi experienţă. Dacă i se va oferi un rol de importanţă, Ramona Bruynseels poate avea un aport important la punerea în practică a programului partidului, în cazul în care acesta ar câştiga alegerile prezidenţiale. Calităţile sale intelectuale, organizatorice, morale o recomandă în politica serioasă a ţării. E greu de spus de Nicuşor Dan şi Elena Lasconi, Alina Gorghiu, sau Raluca Turcan, ca au dat dovadă în importantele funcţii în care au fost plasaţi, de pregătirea profesională şi conştiinţa civică ale ei. Bruynseels are întreaga recuzită politică pentru a deveni o Georgia Meloni a României. Cei invidioşi şi cei interesaţi de jocul ascuns al convergenţelor de interese personale vor fi puşi în faţa evidenţei reuşitei sale. Ramona Ioana Bruynseels reprezintă tipul de politician occidental, modern, conectat internaţional, având o indispensabilă comunicare coerentă şi fluidă, o stăpânire tehnică a dosarelor, o ştiinţă a diplomaţiei, o prezenţă distinsă si empatică, pe care puţine personalităţi politice româneşti le posedă. Ea poate să reunească armonios aspiraţia populară cu imperativele politicii externe. Ar putea fi o reprezentantă remarcată şi eficientă la reuniunile politice de înalt nivel, cu atât mai mult în aceste vremuri tensionate, în care România va trebui să se poziţioneze echilibrat şi strategic între UE şi SUA. Ataşamentul ei european este profund; susţinerea ei este in cadrul unei Europe a naţiunilor, a cooperării geo-strategice, economice şi culturale, ce asigură suveranitatea popoarelor. Să privim plini de încredere evoluţia sa viitoare.

În societatea românească, aerul a devenit un calup solid de ură care ne împiedică să respirăm. A format un zid între două popoare care trăiesc în aceeaşi ţară. Dacă ar fraterniza într-o concordie naţională, în numele unui ideal ce are în vedere numai prosperitatea generală, am deveni o ţară puternică şi respectată. Ne-au ajuns ultimii 10 ani, care proclamau un antagonism în locul unui ideal, timp în care ne-am simţim străini de ceea ce suntem! Cei care au idei preconcepute în funcţie de culoarea politică poate nu ştiu că loialitatea faţă de ţară nu are culoare, ea reprezintă scutul unui popor.