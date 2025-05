Octavian Știreanu: Fiul fricii și al ploii

Este vorba despre noul președinte al României. Nu e sigur dacă Nicușor Dan știe ce i s-a întâmplat. Victoria sa e una contra naturii. Recuperarea diferenței de voturi de la primul tur a uimit lumea. Este fără precedent în analele alegerilor de pretutindeni, nu doar din România.

În aceste alegeri, n-a fost vorba despre România. Bătălia a fost peste capetele noastre. Nicușor Dan a fost instrumentul ideal pentru tranșarea unei bătălii geopolitice. În miez de noapte l-au felicitat Macron, Ursula von der Leynen, Maia Sandu. Ei au fost cei foarte interesați de ce se întâmplă în România.

Nicușor Dan n-avea de gând să candideze. A fost pus.

El a fost ales ca etichetă a unei construcții ample la care au lucrat forțe de neoprit. Anularea alegerilor a fost făcută pentru a-i face loc să candideze și să învingă. Devine și mai clar acum că operațiunea a fost făcută la presiunea Bruxelles-ului.

Alegerile s-au anulat pentru a intra în joc Nicușor Dan

Pentru a înțelege ce s-a întâmplat, trebuie dat filmul înapoi, la alegerile din toamna trecută.

Inițial, în 2 decembrie, Curtea Constituțională validase turul întâi. Georgescu și Lasconi au fost declarați câștigători pentru turul doi. Sondajele îl arătau mare favorit pe Călin Georgescu. Bruxelles-ul a intrat în alertă. Un președinte ca Georgescu n-avea ce să caute la curtea Ursulei. Iohannis a trebuit să intre în joc. Au fost cele mai harnice și sinistre zile ale mandatului său. A pus la cale toată înscenarea cu ședința CSAT și cu documentele cerute peste noapte de la serviciile secrete. Pe ecrane apare cuvântul magic „Rusia”. Pericolul rusesc avea să devină cheia pentru rezolvarea întregii probleme.

Curtea Constituțională se aliniază. Pentru acele pretinse neregularități, turul întâi trebuia repetat, nu anulat. Repetarea însemna că la linia de start se aliniau aceiași 12 candidați, ceea ce nu rezolva cazul. Excluderea lui Georgescu devenea posibilă numai dacă alegerile se anulau, iar procesul electoral se relua de zero cu alți candidați. Ceea ce s-a și întîmplat.

Elena Lasconi avea să declare la Antena 3 CNN, în aprilie a.c., că lui Nicușor Dan i s-a spus să candideze cu o zi înainte ca decizia de anulare a alegerilor să devină publică. I s-a garantat reușita.

Întrebată despre „cine face parte din sistemul care îl manipulează pe Nicușor Dan”, Lasconi a răspuns că „nu poate da niște nume”. „Întrebați-l pe el, sunt din zona sistemului. Se știa că alegerile vor fi anulate”, a continuat Lasconi în acea emisiune de la Antena 3.

Fostul parlamentar Ben Oni Ardelean declara prin luna martie, la Metropola TV, că și el știa de intenția CCR de a anula alegerile cu cel puțin o zi înainte de ședința Curții. Ba chiar i-a avertizat pe anumiți lideri „care contau în sistem în momentul acela” că americanii nu vor înțelege anularea alegerilor.

Hotărârea de anulare a fost luată înainte de ședința CCR din 6 decembrie. Textul motivării este prea laborios ca să fi fost redactat pe loc. A fost pregătit cu zile înainte de prim-magistratul asistent Benke Károly, astfel încât, în acea zi de vineri, 6 decembrie, membrii Curții n-au avut de făcut decât să-l aprobe. Ședința respectivă a durat doar câteva minute. Benke Károly a lucrat și la motivarea hotărârii CCR de respingere a candidaturii Dianei Șoșoacă.

„Aliații ne vor ajuta!”. A avut dreptate

Motivul real pentru care alegerile au fost anulate a fost intrarea în competiție a lui Nicușor Dan.

Nici nu se uscase bine cerneala semnăturilor de pe hotărîrea CCR că Nicușor Dan, aflat la Cluj, saluta această hotărâre ca fiind „corectă” și adoptată într-o „zi bună pentru democrație”. Iar la București, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, un electron liber prezent în poză și amestecat în ciorbă până în zilele noatre, i-a și cerut lui Nicușor Dan să candideze, făcând apel la liderii partidelor de centru-dreapta să îl sprijine.

Întrebat în seara aceleiași zile de vineri, 6 decembrie, la Antena 1, dacă s-a gândit la depunerea candidaturii, Nicuşor Dan nu a oferit un răspuns negativ, spunând că va analiza „cu colaboratorii săi”.

A doua zi, sâmbătă, 7 decembrie, mai multe ONG-uri și activiști deja l-au propus pe Nicușor Dan candidat la prezidențiale „din partea partidelor pro-europene”, semnatarii inițiativei constituindu-se în Coaliția România Europeană.

Nicușor Dan și „colaboratorii” au făcut analizele timp de o săptămână. A explicat că a fost făcut un sondaj „rapid” care i-a arătat că există „un nivel de încredere” în el și „un nivel de așteptare pentru atributele pe care le are”. „Sunt 10 persoane apropiate cu care mă consult. Decizia am luat-o eu, după ce i-am testat pe fiecare, am pus multe întrebări”.

Relativ la susținerea politică, Nicușor Dan își arăta convingerea că „România e o țară importantă pentru blocul democratic” și că „la alegeri aliații ne vor ajuta”. Și l-au ajutat. Gura păcătosului adevăr grăiește.

În mod evident, personajul este limitat. N-avea forță pentru o asemenea răsturnare a rezultatului. N-avea niciun fel de resurse personale pentru o asemenea victorie. Nici vreo carismă care să înflăcăreze masele. N-avea niciun fel isprăvi personale astfel încât acest succes de pomină să apară explicabil. A fost olimpic la matematică acum patru decenii. Acel succes n-are absolut nicio relevanță pentru rolul pe care-l joacă. Cei care l-au votat n-or fi fost toți admiratori ai algebrei. El nu candida la vreo funcție de profesor universitar. Timp de deceii, nu l-a invitat nicio universitate să țină vreun curs. Rezultatele din cei cinci ani cât a stat la Primăria Capitalei sunt catastrofale. Are o mulțime de bube în cap. Dacă nu ieșea președinte, sunt motive temeinice să credem că îl așteptau câteva dosare penale.

A pune victoria, cum spune el, pe seama „voluntarilor care au lucrat în campanie”, care „s-au dus dintr-un coafor în altul” să-i facă propagandă este ceva comic.

O președinție născută din frică și minciună

România a plătit mult prea scump anularea alegerilor, ca prestigiu și imagine în lume pentru ca operațiunea să fie ratată. S-a investit enorm. Secretomania lui Nicușor Dan privind așa-zișii donatori este explicabilă. Candidatura sa a presupus costuri uriașe, de bani și nu numai. În spatele lui Nicușor Dan s-au aliniat practic toate instituțiile statului. De la CNA, o juntă de politruci care a mitraliat cu amenzi singurul post de televiziune ce nu l-a susținut pe |Nicușor Dan, până la MAI-ul condus de Cătălin Predoiu, care a trimis mascați să facă razii în zori de zi căutând legionari și trădători de țară pe la casele oamenilor. Va trebui analizat mai pe îndelete ce a însemnat implicarea statului paralel în această campanie electorală. Probabil din 2030 încolo, dacă avem șanse…

Victoria în aceste alegeri este a psihocrației, a celor care dețin puterea inoculând frică, spaimă, temeri în rândul oamenilor. Un conglomerat de instituții stat și de propagandă își bazează autoritatea exclusiv pe frică. În rândul românilor a fost inoculată încet și sigur o frică ucigătoare de orice: de ruși, de ieșirea din NATO, ieșirea din UE, șomaj generalizat, concedieri în masă, fuga investitorilor, naționalizări mai abitir ca în 1948, legionari ieșiți la drumul mare, tineri care nu mai sunt lăsați să plece la studii etc etc. Zi de zi, ceas de ceas, aceste subiecte au fost tocate la nesfârșit în urechile oamenilor. Frica s-a instalat treptat și ireversibil.

Voturile primite de Nicușor Dan au fost puse în urnă de oameni și exprimă voința românilor. Dar această voință a fost născută din frică. Milioane de oameni l-au votat pe Nicușor Dan de frică. Președinția lui este născută din frică și din minciuni. Orice ar face, nu va putea scăpa de acest nimb.

Frica nu putea copleși oamenii fără o propagandă profesionistă. Iar propaganda cerea timp și bani. Organizatorii au avut și una, și alta. Reprogramarea alegerilor abia după 6 luni a fost necesară tocmai o pentru a fi timp pentru demonizarea adversarilor și construirea la detaliu a fiecărei operațiuni de propagandă. A fost perioada de incubație în care picătura chineazească a fricii a putut să-și producă efectele asupra milioane de oameni.

Manipularea de proporții colosale produsă în aceste alegeri pentru inocularea fricii merită predată în manuale. Antena 3CNN a fost nava amiral.A conceput și desfășurat la superlativ o operațiune perfectă de manipulare. Perfectă și infectă. După prestația Antenei 3 în această campanie, toate tratatele de dezinformare ar trebui refăcute.

Americanii n-au mai venit

Succesul lui Nicușor este interpretat acum ca o victorie a Europei împotriva trumpismului și a mișcării MAGA. Asta s-a și vrut. O marcare a teritoriului de autoritate pe care Macron vrea s-o facă în raport cu America.

Politica externă lui Donald Trump este una tranzacționistă, a acordurilor bilaterale cu statele individuale, considerate mai importante decât partenariatul cu UE.

În seara alegerilor, profesorul Dan Dungaciu remarca o lipsă de interes a Statelor Unite față de Europa, în general. Iar Macron, având veleități de micul Napoleon, vrea să ocupe locul liber pe scaunul dominației. „America n-are nevoie de nimeni, în particular, din Europa. Nici măcar de Bruxelles nu are nevoie. Polonezii interesează într-o măsură mai mare decât România”, afirma Dungaciu pe Gândul.ro. America este concentrată pe jocuri strategice globale, iar Europa, inclusiv România, are un rol tot mai marginal. „America joacă un joc acuma, care este incomparabil mai mare decât poate juca vreodată Europa în orice”, a conchis el.

Relația România–SUA a devenit tot mai slabă după anularea de neconceput a alegerilor. Scoaterea României de pe lista Visa Weiver din cauza acelei decizii nebunești este semnalul cel mai clar. Ca urmare, nici Statele Unite nu au mai făcut un efort fundamental de a spune românilor că au nevoie de România.

În ciuda dorinței României de a se alinia la interesele americane, semnalul de reciprocitate a lipsit.