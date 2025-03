Odesa, în flăcări. Imagini

Odesa, orașul-port din sudul Ucrainei, a fost vizată începând de joi seara de un atac masiv cu drone care a lăsat o parte a orașului în flăcări și care a avut loc exact când președintele ceh Petr Pavel se afla într-o vizită în acest oraș, informează Reuters și AFP, preluate de Agerpres.

‘Odesa este în flăcări, drone ruse au lovit obiective civile în oraș’, a scris Andrii Iermak, șeful administrației prezidențiale a Ucrainei, pe Telegram. Există răniți, potrivit lui Iermak, care nu a oferit însă alte detalii.

Radiodifuziunea publică ucraineană Suspilne a raportat mai mult de 15 explozii în întreg orașul. Înregistrări video postate pe rețelele sociale arată incendii uriașe și locuri ce par să fi fost vizate de lovituri, în timp ce zone din oraș au rămas fără curent.

Forțele aeriene ucrainene au alertat înainte de aceasta în legătură cu drone ruse lansate dinspre Marea Neagră.

Președintele ceh Petr Pavel se afla la Odesa exact când orașul era vizat de mai multe serii de atacuri cu drone. Potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper, președintele Pavel a vizitat joi portul de la Marea Neagră.

‘În mod semnificativ, chiar în timpul întrevederii noastre inamicul a atacat încă o dată masiv regiunea Odesa’, a scris Kiper pe Telegram. ‘Acesta este un alt memento pentru întreaga lume: războiul nu s-a încheiat și Ucraina continuă să lupte’, a subliniat guvernatorul.

🇷🇺🇺🇦 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮’𝘀 𝗮𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸 𝗼𝗻 𝗢𝗱𝗲𝘀𝗮

Odessa is reeling from a Russian drone attack, the heaviest yet, with at least 15 explosions igniting fires across the city.

The assault has left three people injured, including a minor girl, and caused widespread damage to… pic.twitter.com/aAIdQdExBx

— The Global Beacon (@globalbeaconn) March 20, 2025