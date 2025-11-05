Olivier Rousteing părăsește Balmain

După 14 ani la conducerea creativă a Balmain, Olivier Rousteing îşi anunţă plecarea. Sub mandatul său, brandul a atins vizibilitate globală şi a devenit un simbol al modernizării în industria modei. Acum, Balmain se pregăteşte pentru o nouă fază, iar Rousteing îşi deschide un nou capitol creativ.

De Mădălina Hodea
sursa pinterest

Balmain este unul dintre cele mai vechi și respectate branduri de modă din Franța, cu o tradiție care depășește șapte decenii. De-a lungul anilor, casa a trecut prin numeroase transformări, dar a rămas mereu fidelă eleganței și stilului distinct. Sub conducerea lui Olivier Rousteing, brandul a făcut un salt către un public mai tânăr și mai divers, devenind un simbol al inovației în lumea modei de lux.

Rousteing a preluat funcția de director de creație la Balmain în 2011, la doar 25 de ani, devenind unul dintre cei mai tineri creatori de marcă de lux. De atunci, sub conducerea sa, Balmain a devenit un brand de referință în moda globală, îmbrăcând celebrităţi precum Kim Kardashian şi Rihanna, şi redefinind luxul prin estetica „#BalmainArmy”. Scrie https://www.businessoffashion.com/articles/luxury/olivier-rousteing-departs-balmain/

Decizia de plecare vine într‑un moment de reorganizare pentru brandul francez, deţinut de grupul qatarian Mayhoola. Balmain şi Mayhoola declară că despărţirea este pe cale amiabilă şi că următorul pas va fi anunţat în curând scrie presa interanțională

Rousteing a transmis un mesaj emoţionant comunităţii sale „Sunt profund mândru de ceea ce am realizat şi recunoscător echipei mele excepţionale”, spunea el în declaraţia oficială. În timp ce plecarea sa marchează sfârşitul unei ere pentru Balmain, mulţi se întreabă ce urmează pentru designerul care a devenit simbol al incluziunii şi al energie‑noii ere în moda de lux.

Controverse

De-a lungul carierei sale la Balmain, Olivier Rousteing a fost uneori în centrul unor controverse. A fost criticat pentru că uneori pune prea mult accent pe imaginea brandului în social media și pe colaborările cu celebrități, în detrimentul designului tradițional. De asemenea, a fost acuzat că a replicat stiluri și modele de la alți designeri, ceea ce a stârnit discuții aprinse în industria modei. Totuși, Rousteing rămâne o figură influentă, care a schimbat percepția asupra luxului în era digitală.

Istoria casei de modă

Fondată în 1945 de designerul Pierre Balmain, casa de modă Balmain a devenit rapid un simbol al eleganței pariziene și al rafinamentului. Cu o estetică distinctă, caracterizată prin croieli precise și detalii sofisticate, Balmain a influențat moda de lux timp de decenii. După mai multe schimbări de conducere, brandul a fost revitalizat sub Olivier Rousteing, care a adus o notă modernă, combinând luxul tradițional cu influențe urbane și cultura pop, transformând Balmain într-un nume global apreciat de celebrități și tineri din întreaga lume.

Epoca de aur

În epoca de aur a casei Balmain, multe staruri internaționale au ales să poarte creațiile acestui brand francez. Legende precum Marilyn Monroe, Audrey Hepburn sau Brigitte Bardot au fost deseori văzute în ținute semnate Balmain, contribuind astfel la imaginea de eleganță și rafinament a casei. Chiar și Sophia Loren sau Grace Kelly au făcut din Balmain o alegere de top pentru aparițiile lor, transformând brandul într-un simbol al stilului clasic și al luxului desăvârșit.

