Omul care a centrat decisiv la golul victoriei dezvăluie: Nu e întâmplare, e o conexiune

Virgil Ghiță, fundașul tricolor al echipei germane din Bundesliga 2 Hannover 96, a devenit într-o secundă eroul României în succesul cu 1-0 reușit duminică seară în preliminariile CM 2026. Din lovitura sa de cap s-a dus balonul în plasa porții austriece în ultimele secvențe ale prelungirilor. Grație acestui gol șansele de a ajunge la un turneu final de CM după 28 de ani au crescut mult.

A fost o centrare de la mai bine de 30 de metri a lui Ianis Hagi la care puternicul stoper a fost foarte bine plasat și nu a lăsat cu execuția sa nici o șansă portarului Schlager. După cum au mărturisit ambii protagoniști ai golului nu e vorba despre o întâmplare norocoasă, ci de o conexiune care durează de multă vreme, din acea perioadă în care erau colegi încă de la vârste fragede la Academia lui Gheorghe Hagi. Au îmbrăcat același tricou la Viitorul Constanța. În concluzie perioada în care au jucat împreună, dublată de o strânsă relație de prietenie, a creat o conexiune special iar Ghiță a marcat mai multe goluri din centrările lui Ianis.

„Nu e coincidență, jucăm de la 12 ani împreună și faza asta am văzut-o de 30-40 de ori. Nu e întâmplare, pur și simplu e vorba de o conexiune. Sunt bucuros pentru el. A avut răbdare, și-a așteptat rândul, a făcut un pas important în vara asta și o duce bine în Germania – a spus Ianis Hagi după meci, la flash-interviuri.

Un lucru similar a ținut să specific și autorul golului: Nu putem vorbi despre întâmplare la gol. Când am văzut mingea la Ianis am știut că va centra și o va face înspre mine.De aceea am căutat să mă poziționez cât mai bine pentru că știam unde va trimite balonul și exact așa a fost. Am anticipat perfect ce va face Ianis și rezultatul a fost acest gol meritat de noi.