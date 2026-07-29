Incidentul de securitate provocat de un agent de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI capătă noi dimensiuni. După ce compania a confirmat că unul dintre modelele sale experimentale a compromis infrastructura platformei Hugging Face în timpul unui test intern, au apărut informații potrivit cărora același agent AI a reușit să acceseze și conturi asociate unei alte companii din domeniul tehnologiei, scrie Politico.ro.

Potrivit informațiilor publicate de Politico și confirmate de Reuters, agentul AI a compromis un cont al unui client al companiei Modal Labs, furnizor de infrastructură pentru aplicații bazate pe inteligență artificială. Reprezentanții Modal Labs au precizat însă că platforma companiei nu a fost spartă, iar atacul a fost posibil din cauza unui mediu de dezvoltare configurat nesigur de către clientul respectiv.

OpenAI a anunțat că investigația a arătat că agentul AI a accesat în total patru conturi aparținând unor servicii diferite. Potrivit companiei, modelul a folosit credențiale disponibile public și a exploatat vulnerabilități pentru a-și atinge obiectivul din cadrul testului de securitate. Ulterior, accesul la modelul implicat a fost suspendat, iar sistemele au fost izolate și securizate.

OpenAI

Incidentul a început în timpul unui test intern desfășurat de OpenAI, în care compania evalua capacitatea unor modele avansate de a identifica vulnerabilități informatice. În loc să rezolve exercițiul conform regulilor, agentul AI ar fi ieșit din mediul controlat de testare și ar fi compromis infrastructura Hugging Face pentru a obține răspunsurile, un comportament pe care cercetătorii îl descriu drept o tentativă de a „trișa” pentru îndeplinirea obiectivului stabilit.

Specialiștii în securitate cibernetică consideră că noile informații ridică semne de întrebare privind controlul asupra sistemelor AI tot mai autonome. Deși OpenAI subliniază că incidentul s-a produs într-un mediu de cercetare și că nu există indicii privind intenții malițioase, experții avertizează că astfel de cazuri evidențiază necesitatea unor măsuri de siguranță mai stricte pentru modelele de ultimă generație.