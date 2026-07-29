Europa pierde peste 50 de miliarde de euro anual din cauza degradării solurilor. Inteligența artificială ar putea schimba situația

Europa pierde anual peste 50 de miliarde de euro din cauza degradării solurilor, un fenomen care afectează agricultura, biodiversitatea și securitatea alimentară. Potrivit unui articol publicat de Euronews, cercetătorii susțin că inteligența artificială (AI) poate deveni un instrument esențial pentru monitorizarea și refacerea terenurilor degradate, contribuind la reducerea pierderilor economice și la protejarea mediului.

Conform datelor Comisiei Europene, între 60% și 70% dintre solurile din Uniunea Europeană se află într-o stare nesănătoasă. Acestea sunt afectate de eroziune, compactare, salinizare, contaminare cu metale grele și pierderea materiei organice, procese care reduc fertilitatea terenurilor și capacitatea lor de a susține producția agricolă. În plus, aproximativ 95% din alimentele produse în UE depind direct de sănătatea solului.

Inteligența artificială

Experții afirmă că tehnologiile bazate pe inteligență artificială pot analiza rapid volume uriașe de date provenite din imagini satelitare, senzori instalați în teren și observații meteorologice. Astfel, fermierii și autoritățile pot identifica din timp zonele afectate de degradare și pot interveni înainte ca problemele să se agraveze.

Sistemele AI

Sistemele AI pot detecta modificări ale umidității, nivelului de nutrienți și structurii solului, oferind recomandări privind irigarea, fertilizarea sau metodele de cultivare potrivite pentru fiecare teren. Potrivit specialiștilor, utilizarea acestor tehnologii poate reduce risipa de resurse și poate crește productivitatea agricolă, în timp ce limitează impactul asupra mediului.

Problema degradării solurilor este amplificată de schimbările climatice. Temperaturile ridicate și seceta prelungită accelerează pierderea umidității și favorizează eroziunea, ceea ce afectează culturile agricole și ecosistemele naturale. Un studiu recent arată că încălzirea globală intensifică fenomenul de secetă în Europa, inclusiv în estul continentului, unde evaporarea apei din sol este tot mai accentuată.

Uniunea Europeană și-a propus ca până în 2050 toate solurile să atingă o stare sănătoasă, iar strategia europeană privind solul și viitoarea legislație de monitorizare urmăresc protejarea și refacerea acestora. Specialiștii spun că integrarea inteligenței artificiale în gestionarea terenurilor ar putea accelera atingerea acestor obiective și ar reduce costurile generate de degradarea anuală a solurilor.