Operațiunea Schimbarea la Față: Harris-Walz pentru Casa Albă

Proaspăt nominalizată candidat prezidențial din partea Partidului Democrat (după mai multe runde de consultări online în partid), Kamala Harris l-a ales drept candidat la vicepreședinție pe Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota. Decizia a fost surprinzătoare, pentru că marele favorit era guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro. Pennsylvania are un electorat fluctuant, iar nominalizarea lui Shapiro i-ar fi putut aduce victoria Kamalei Harris în acest stat, în luna noiembrie. Minnesota a fost un stat câștigat de democrați și la alegerile din 2016, și la cele din 2020.

Însă Tim Walz are alte atuuri, spune presa americană. Principalul ține de priza pe care o are la electoratul alb din clasa muncitoare, o categorie sociala care s-a îndepărtat tot mai mult de Partidul Democrat, începând cu administrația Obama. Walz a câștigat nu mai puțin de șase mandate în Congres într-o circumscripție din Minnesota dominată de muncitori, circumscripție unde, la alegerile din 2016, Hillary Clinton a terminat cu 16% în spatele lui Donald Trump. Walz a susținut sindicatele, a luat și măsura de a extinde durata concediului medical, considerată populistă în Statele Unite. A alocat circa 3 miliarde de dolari pentru proiecte de infrastructură, realizate apoi cu implicarea sindicatelor. A eliminat criteriul studiilor superioare pentru angajarea în marea majoritate a funcțiilor din administrația publică. Tim Walz este unul dintre puținii candidați democrați la vicepreședinție care nu a absolvit o universitate americană de top și este primul candidat democrat începând din 1978 care nu are studii juridice. Toate acestea îl recomandă pe Walz ca un candidat ce o poate ajuta pe Kamala Harris să obțină sprijinul unei părți dintre cetățenii simpli din America profundă, o categorie care a fost uitată de Partidul Democrat.

Însă Walz a luat si decizii care nu au rezonat deloc cu acest electorat. A impus un regim draconic de izolare în timpul pandemiei de covid 19, de care insa a uitat când au început protestele Black Lives Matter, a căror coordonare a vizat reducerea șanselor electorale ale lui Donald Trump, în 2020. Walz este foarte deschis în ce privește ideologia LGBTQ și, consideră unii jurnaliști americani, a transformat statul sau într-un ”sanctuar” pentru comunitatea transgender.

Până la intrarea în politică, Tim Walz a fost profesor de științe sociale. După absolvirea studiilor, Walz a locuit aproape un an în China, la finalul anilor 1980, făcând parte din primele serii de profesori americani care au predat în China, într-un program aprobat de guvernul de la Washington. Și-a petrecut luna de miere în China și, vreme de nouă ani, el și soția sa au organizat, prin intermediul unei companii, excursii in China pentru elevi. ”Să merg în China a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut”, a spunea Walz la revenirea după stagiul din China. Rămâne de văzut în ce măsură experiența sa în China și legăturile pe care le-a păstrat acolo vor afecta campania pentru Casa Albă.

Alegerea făcută de Kamala Harris i-a mulțumit, din motive diferite, atât de pe democrați, cât și pe rivalii din Partidul Republican. Cei din urmă consideră că nominalizarea lui Tim Walz este un cadou pentru Donald Trump. Kellyanne Conway, fostă consilieră a lui Trump, a spus ca decizia Kamalei Harris este o ”ușurare” pentru Partidul Republican, în timp ce Donald Trump a scris pe rețelele sociale ”Thank You” și l-a citat pe jurnalistul Ben Shapiro: ”Harris este mai interesată să-și asigure baza radicală a electoratului decât să câștige. Sunt cu adevărat surprins de incompetența ei”.

În politica americană, alegerea candidatului pentru funcția de vicepreședinte are un impact relativ limitat asupra rezultatului electoral. Alegerea este făcută pentru a câștiga un stat important în ecuația Colegiului Electoral sau pentru a-l contrabalansa la nivel ideologic pe candidatul la președinție. Criteriul principal este însă ca politicianul nominalizat să nu reducă din șansele candidatului la președinția SUA.

Cu șase mandate în Congres și fiind guvernator al Minnesotei din 2019, Tim Walz pare să fie un politican capabil. Echipa de campanie a democraților va avea alte provocări – va trebui să performeze ferindu-se chiar de obiectul muncii – Kamala Harris, discursurile sale împiedicate și prestația ca vicepreședinte vreme de patru ani. Cum vor reuși să o transforme în doar 90 de zile pe Kamala Harris, un politician fără experiență și care a dat impresia că este incapabilă să acumuleze experiență în cei patru ani la Casa Alba într-o Ioana d’Arc și o Margaret Thatcher cu teleprompter a politicii americane. The Wall Street Journal are un răspuns: prin ”operațiunea schimbarea la față” – o investiție de sute de milioane de dolari, mitinguri electorale atent regizate, o Convenție Democrată și mai atent pregătită. ”Va fi cel mai îndrăzneț plan pe care l-a conceput un partid politic. Necesită mobilizarea întregului arsenal pentru crearea de perdele de fum cu ajutorul presei și social media: amnezie editorială selectivă, băgarea sub preș a tuturor eșecurilor mandatului de până acum, golirea memoriei alegătorilor. Va fi ca și cum, la fiecare întrebare pe care alegătorii a avea-o despre Kamala Harris ca vicepreședinte sau procuror în California să primească răspunsul «404 Error Page Not Found»”, scrie The Wall Street Journal. Doar astfel Harris poate avea o șansă la alegerile din noiembrie, pentru că doar astfel pot fi uitate afirmațiile făcute inclusive de ziariști apropiați Partidului Democrat că Harris este un politician ratat sau afirmațiile liderilor democrați care au considerat-o o opțiune mai proastă decât a doua candidatură a unui Joe Biden cu evidente probleme cognitive.

Sunt două modalități prin care ”operațiunea transfigurarea” poate fi contracarată de Partidul Republican, scrie The Wall Street Journal. Prima este de a aminti electoratului că este vorba despre aceeași Kamala Harris ca și până la retragerea din cursă a președintelui Biden, la finalul lunii iulie. A doua este presa. ”Mai există încă jurnaliști cu un minim de demnitate, care să pună întrebări serioase și să relateze în mod serios? Sau cu toții sunt gata să facă ceea ce deja au făcut pentru Joe Biden în ultimii ani, ascunzând faptul că era incapabil să-și exercite funcția de președinte?”