”Opţiuni bune, idei puternice„. Zelenski a vorbit cu Trump la telefon

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat sâmbătă la telefon cu preşedintele american Donald Trump despre posibilităţile de consolidare a apărării aeriene ucrainene, după atacurile ruseşti intensificate asupra reţelei electrice ucrainene.
Zelenski l-a felicitat pe Trump pentru succesul din Gaza, exprimându-şi speranţa că va reuşi să rezolve şi conflictul din Ucraina.
„Am vorbit cu preşedintele SUA, Donald Trump. A fost o conversaţie bună, foarte productivă. L-am felicitat pe preşedintele Trump pentru succesul său şi pentru acordul pentru Orientul Mijlociu, pe care chiar l-a obţinut, iar acesta este un rezultat puternic. Şi dacă putem opri războiul din această regiune, alte războaie pot fi cu siguranţă oprite, inclusiv acest război rusesc”, a scris Zelenski pe reţelele sociale.
„L-am informat pe preşedintele Trump cu privire la atacurile ruseşti asupra sectorului nostru energetic. Îi sunt recunoscător pentru dorinţa sa de a ne sprijini. Am discutat despre posibilităţile de consolidare a apărării noastre aeriene şi despre acordurile pe care le pregătim în această privinţă. Există opţiuni bune, idei puternice despre cum să ne consolidăm cu adevărat”, a anunţat preşedintele ucrainean.
„Avem nevoie ca ruşii să-şi dorească să se angajeze într-o diplomaţie reală. Acest lucru poate fi realizat prin forţă”, a punctat Zelenski având grijă să îi mulţumească lui Donald Trump în finalul mesajului: „Vă mulţumim, domnule preşedinte!”.
Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat sâmbătă la telefon cu preşedintele american Donald Trump despre posibilităţile de consolidare a apărării aeriene ucrainene, după atacurile ruseşti intensificate asupra reţelei electrice ucrainene.
Zelenski l-a felicitat pe Trump pentru succesul din Gaza, exprimându-şi speranţa că va reuşi să rezolve şi conflictul din Ucraina.
„Am vorbit cu preşedintele SUA, Donald Trump. A fost o conversaţie bună, foarte productivă. L-am felicitat pe preşedintele Trump pentru succesul său şi pentru acordul pentru Orientul Mijlociu, pe care chiar l-a obţinut, iar acesta este un rezultat puternic. Şi dacă putem opri războiul din această regiune, alte războaie pot fi cu siguranţă oprite, inclusiv acest război rusesc”, a scris Zelenski pe reţelele sociale.
„L-am informat pe preşedintele Trump cu privire la atacurile ruseşti asupra sectorului nostru energetic. Îi sunt recunoscător pentru dorinţa sa de a ne sprijini. Am discutat despre posibilităţile de consolidare a apărării noastre aeriene şi despre acordurile pe care le pregătim în această privinţă. Există opţiuni bune, idei puternice despre cum să ne consolidăm cu adevărat”, a anunţat preşedintele ucrainean.
„Avem nevoie ca ruşii să-şi dorească să se angajeze într-o diplomaţie reală. Acest lucru poate fi realizat prin forţă”, a punctat Zelenski având grijă să îi mulţumească lui Donald Trump în finalul mesajului: „Vă mulţumim, domnule preşedinte!”.
Asta înseamnă mai mulți ucraineni morți, militari și civili, mai mulți răniți și schilodiți, militari și civili, mai multe distrugeri în Ucraina, mai ales din infrastructura energetică, transporturi, producția sensibilă legată de industria militară, mai mulți ucraineni fugiți din calea războiului, mai ales că acum au o linie ferată directă cu Bucureștiul și cireașa de pe tort, mai multe teritorii pierdute. În aceste condiții Ucrainei îi va fi tot mai greu să se refacă, chiar dacă speră la ajutor occidental, care nu va veni, că nu mai este de unde, și după cum merg lucrurile vor fi tot mai puține țări UE dispuse să mai dea bani degeaba. Iar Trump și SUA își vor umple buzunarele cu gheșe.fturile făcute cu arme deosebit de scumpe și la fel de proaste, numai firma este de ele.
Repetați de două ori că pentru proști ?
Vai da ce limba catifelata are acum Jalensky…Zici ca la turul lui(S)Trump(f) este numai miere….La mai multe limbi Volodea….
Recomand cu caldura ca data viitoare sa se transcrie de 4, chiar 5 ori o declaratie, nu doar de 3 ori…
Ramane ca inainte.